C’è posta per te a valanga, record di ascolti stagionale nella sera del Quirinale Il programma di Maria De Filippi detta legge in una serata senza concorrenza, grazie al cambio di programmazione delle altre reti per l’elezione di Mattarella: 5.627.000 spettatori e il 31.1% di share per Canale 5.

A cura di Andrea Parrella

Non è stato un sabato qualsiasi, visti gli avvenimenti accaduti che hanno inevitabilmente stravolto i palinsesti televisivi. Con la rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica i palinsesti televisivi cambiano forma, ma la sola certezza resta C'è Posta per Te. Il people show di Maria De Filippi, regolarmente in onda anche nella sera dell'elezione, asfalta le altre reti in tema di ascolti, approfittando di una serata in cui, di fatto, non ha concorrenza. Il programma di Canale 5, in onda dalle 21.30 alle 24.51, ha raccolto davanti al video 5.627.000 spettatori pari al 31.1% di share. Si tratta del record stagionale, che batte i già altissimi risultati delle scorse settimane, anche grazie a momenti specifici come lo sdoganamento della parolaccia da parte di Maria De Filippi.

Porta a Porta contro In Onda

Su Rai1 viene rinviata l'ultima puntata di Tali e Quali proprio per lasciare spazio a Porta a Porta – Tg1 Speciale, in onda dalle 21.47 alle 24.24, che ha conquistato 1.660.000 spettatori pari all’8.8% di share. Risultato importante quello di In Onda – Speciale Quirinale su La7 che ha registrato 1.142.000 spettatori con uno share del 4.9%.

Gli ascolti delle altre reti

Rai2 FBI è stato seguito da 1.173.000 spettatori (4.8%) e FBI International da 1.314.000 (5.6%). Su Italia 1 Cattivissimo Me 3 hanno intrattenuto 1.136.000 spettatori (4.9%). Su Rai3 La Conferenza ha raccolto davanti al video 1.076.000 spettatori pari ad uno share del 5.1%. Su Rete4 Speciale Quarta Repubblica Quirinale totalizza un a.m. di 813.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Tv8 Un Marito per Natale ha raccolto 374.000 spettatori con l’1.7%. Su Nove Il Cacciatore di Anoressiche ha raccolto 243.000 spettatori e l’1% di share.