C’è posta per te vince ancora gli ascolti tv, ma Tali e Quali si difende bene Alla sfida degli ascolti C’è posta che te continua a dominare il sabato sera con 5.5 milioni di spettatori, ma Carlo Conti tiene con il suo Tali e Quali.

A cura di Redazione Spettacolo

Nella seconda sfida televisiva tra Maria De Filippi con il suo C'è posta per te e Carlo Conti con Tali e Quali 2022 (versione "Nip" rispetto a quello visto nei mesi scorsi) gli equilibri non cambiano rispetto alla prima sfida televisiva della settimana scorsa. Canale 5, infatti, continua a dominare il sabato sera con 5.5 milioni di spettatori e uno share che sfiora il 30%, mentre Conti si difende con un ottimo risultato, mantenendo inalterato il risultato di sette giorni fa sia pr quanto riguarda la media di spettatori davanti alla tv che per lo share, in una puntata che ha incoronato l'imitatore di Renato Zero.

La sfida tra C'è posta per te e Tali e Quali

Ma veniamo ai numeri precisi: la seconda puntata di "C'è posta per te" (col live di Fanpage.it potete rivivere il meglio della puntata) che aveva tra gli ospiti l'attore turco Can Yaman e i giudici di Tu sì que vales ha conquistato 5.546.000 spettatori con uno share del 28.7%, un dato leggermente inferiore a quello della settimana precedente quando i numeri dicevano 5.953.000 spettatori pari al 29.2% di share. Ma, insomma, nel complesso i numeri restano invariati, così come è accaduto anche a Tali e Quali che questa settimana raccoglie 3.869.000 spettatori pari al 17.7% di share, poco meno dei 3.901.000 spettatori e il 18.2% di share della settimana scorsa.

Il resto della programmazione tv

Il resto della programmazione tv, che solitamente è fagocitata dai due canali principali di Rai e Mediaset, ha visto su Rai2 F.B.I. interessare 1.067.000 spettatori col 4.3% di share e F.B.I. International 1.107.000 spettatori col 4.5%. Su Italia1 il film d'animazione "Cattivissimo me" ha raccolto circa 885.000 spettatori col 3.7% di share, mentre su Rai3 La Fabbrica del Mondo ha chiuso con 889.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 "007 – Il domani non muore mai" ha raccolto 790.000 spettatori col 3.6% di share, "Eden – Un Pianeta da Salvare" su La7 ha totalizzato 496.000 spettatori con il 2.4% di share, su Tv8 "Consegna per Natale" ha totalizzato 305.000 spettatori con l'1.3% di share, mentre sul Nove "Costa Concordia: Trappola in mare" ha segnato 427.000 spettatori con l'1.8% di share.