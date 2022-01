C’è posta per te 2022, tutte le storie della seconda puntata del 15 gennaio

La storia di Alessandro, un padre disperato. Ha una figlia che si chiama Veronica e sono sei anni che non vuole vederlo. È stato cancellato da tutti i social, lei aveva chiesto un incontro con lui e lui aveva detto che non poteva contare su di lui, da quel momento si sono interrotti tutti i rapporti. Sandro ha sempre creduto di essere un bravo padre, disponibile per tutti. Quando torna a casa all'improvviso da lavoro, Alessandro capisce che il suo matrimonio era assolutamente finito e capisce che l'unica cosa da fare, era di andarsene da quella casa. Lui riesce comunque a vedere sua figlia tutti i giorni, è un padre separato che riesce a vedere sua figlia. Veronica, però, diventa l'oggetto di scontro tra lui e la ex moglie. La storia finisce in tribunale e il tribunale decide che Veronica deve andare a vivere dalla madre, che stabilisce anche il diritto di vederla da parte di Alessandro. Che però ha visto due o tre volte in tutto in un anno sua figlia.

Veronica ha accettato l'invito ed è proprio il giorno del suo compleanno. Alessandro è in lacrime: "Ti prego di perdonarmi se non sono stato un padre presente. Ti prego di perdonarmi se quando hai avuto bisogno di me non ci sono stato e ti prego di perdonarmi se ti ho ferita, ma ci sono stati dei motivi. Quello che ti chiedo ora, se mi puoi perdonare è di ricominciare un rapporto tra me e te. Il passato non si può cancellare ma penso al presente e a te che sei mia figlia, ti chiedo solo di perdonarmi amore mio. Ho fatto mille tentativi per fare pace con te, ma non ci sono mai riuscito. Io ti voglio solo dimostrare quanto ti voglio bene e quanto amore provo verso di te, amore mio".