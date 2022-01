C’è posta per te 2022, Donata non parla da anni con sua figlia Ilenia e suo genero Simone

Martina chiama a C'è posta per te per far recuperare il rapporto tra la madre Donata e sua figlia Ilenia, con cui non ha più rapporti da cinque anni. La donna ritiene che questa freddezza sia dovuta al rapporto instaurato con suo genero Simone, che le ha chiesto di dimenticare la sua famiglia. Donata è rimasta sola a crescere due figlie, e Ilenia ha cresciuto sua sorella Martina, quindi tra loro c'è sempre stato un rapporto molto stretto. Nel 2010 per bisogno di soldi è costretta a vendere degli oggetti d'antiquariato che aveva in casa, affidandoli a suo genero Simone, al quale chiede più volte notizie sulla vendita ricevendo sempre risposte evasive. Insospettita dal comportamento del genero, richiede gli oggetti che lei gli aveva dato, ma Simone esita nel restituirglieli, fin quando lui glieli riporta e Donata scopre che non corrispondono a quelli che lei gli aveva affidato, chiedendo spiegazioni alla figlia che la aggredisce.

Qualche anno dopo, poi, Ilenia chiede alla madre di affidare a suo marito Simone dei lavori da fare in casa che non vengono eseguiti nel migliore dei modi. Ci sono altri screzi tra Donata, suo genero e la figlia Ilenia, a causa di alcune confidenze che la donna avrebbe fatto ad un parente che si era appoggiato a casa sua in cerca di una sistemazione e aveva collaborato con Simone. Il quale dopo qualche tempo si presenta dalla suocera restituendole gli oggetti che anni prima gli aveva dato e, poi, dicendole: "Dimenticati di me e della mia famiglia".