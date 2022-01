Maria De Filippi sbotta a C’è Posta Per Te: “A chi ca**o deve chiederli tua figlia se non a te?” La storia di Raffaella e Sara a C’è Posta Per Te che provano a ricucire il rapporto con il padre Tommaso fa infuriare Maria De Filippi. La conduttrice se la prende con il napoletano che decide di chiudere la busta.

A cura di Gaia Martino

A C'è Posta Per Te questa sera di sabato 29 gennaio anche la storia di due sorelle, Raffaella e Sara, che si sono rivolte a Maria De Filippi per provare a ricucire il rapporto con il padre Tommaso. Il napoletano decide di chiudere la busta e non riabbracciare le sue figlie: i suoi motivi fanno alterare la conduttrice che sbotta contro di lui.

Raffaella e Maria vorrebbero ricucire il rapporto con il padre

Da tanti anni non vedono o sentono il padre Tommaso: Raffaella e Sara a C'è Posta Per Te vorrebbero poter ritrovare il rapporto perso con lui. Cresciute senza la sua presenza, le sorelle ora vorrebbero riaverlo vicino. Credono che la colpa sia della compagna, più giovane di lui con cui ha avuto un figlio:

Sono passati tre anni in cui abbiamo perso ogni tipo di rapporto. Sono vent'anni che sei mancato nella nostra vita e quindi hai perso tutto di noi, non ci sei stato nel nostro percorso scolastico, quando siamo state male, quando ho avuto attacchi di panico e le uniche persone su cui ho potuto contare sono state mia madre e il mio fidanzato, ora mio marito. Non sono qui per chiedere scusa, perché ho la coscienza pulita, non ho fatto nulla di sbagliato, mi chiedo come è possibile che tu non voglia avere alcun rapporto con noi. Tu, Michela, sei madre e io non capisco perché non vuoi che tra noi ci sia un rapporto, visto che non abbiamo fatto nulla.

Tommaso spiega di aver provato a cercarle per tanti anni: "Da quando ho lasciato loro con la madre e lo sanno io le ho sempre cercate, per 17 anni ero io che cercavo loro e non me. Io ho sempre mandato il mantenimento, in tutti questi anni e mi hanno anche chiesto soldi. Loro hanno contattato mio fratello per dirmi che volevano un rapporto con me e io le ho richiamate dopo un'ora. Quando ci siamo incontrati io piangevo, loro erano fredde". Raffaella e Sara sostengono di aver provato a parlare con lui ma hanno sempre trovato un muro avanti: padre e figlie cominciano a battibeccare accusandosi a vicenda di essersi offesi più volte al telefono. Tommaso sente la mancanza delle figlie ma crede che entrambe non hanno provato a capirlo: sostiene inoltre che vorrebbero che si lasciasse con la compagna Michela.

Leggi anche Paolo Bonolis e Stefano De Martino primi ospiti di C'è posta per te 2022

Tommaso chiude la busta e Maria De Filippi sbotta

Maria De Filippi prova a far cambiare idea a Tommaso ma lui non vuole saperne: "Loro sono venute qua ma non hanno detto la verità. Se la dicevano aprivo la busta". La conduttrice sbotta e gli fa notare che la più piccola è in lacrime: "Vuoi capire che se ci piangono è perché gli manchi, chi se ne frega della verità? Fregatene!". Il napoletano è convinto che le figlie possano rovinare la nuova famiglia che si è creato, ma viene interrotto ancora: "Sembri un burattino, sei grande e vaccinato. Metti distanze tra le due famiglie, secondo me sbagli". Maria De Filippi gli chiede per l'ultima volta se vuole chiudere la busta ma Tommaso non cambia idea, continua a credere che le figlie vogliano solo soldi e la separazione dalla sua nuova donna: "Io ho paura, sono stato troppo male, non racconto la mia storia qui perché ho vergogna. Quando si dovevano sposare sono venute a chiedermi i soldi". Prima di salutarlo, Maria De Filippi si infuria di nuovo: