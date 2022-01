Maria De Filippi lascia lo studio di C’è Posta per te e gli ospiti restano ad aspettarla Nella puntata di C’è posta per te di sabato 22 gennaio, Maria De Filippi durante il racconto della seconda storia lascia lo studio vuoto con gli ospiti in attesa del suo ritorno.

A cura di Ilaria Costabile

Il terzo appuntamento con C'è Posta per te lascia spazio anche a momenti che rare volte si sono verificati sul piccolo schermo. Durante il racconto della seconda storia della puntata, ovvero quella che vede protagonista la giovane Carmen che vuole recuperare il rapporto con suo padre Luigi, la conduttrice lascia lo studio vuoto con gli ospiti in attesa del suo ritorno. Passano però dei minuti che sembrano interminabili.

La storia di Carmen e suo padre Luigi è una di quelle che spesse volte la trasmissione di Canale 5 ha visto consumarsi in tanti anni di messa in onda. La ragazza, di soli 19 anni, accompagnata dal fidanzato Valentino, vorrebbe recuperare il rapporto con suo padre che non vede da due anni e con il quale il legame si è incrinato anche a causa delle continue dispute con la madre, sfociate in denunce, anche penali, come rivela lui stesso una volta arrivato in trasmissione. La storia sembra non evolversi nel verso giusto. Luigi arrivato insieme alla sua compagna Nunzia, non sembra intenzionato a voler aprire la busta per incontrare sua figlia, ma la conduttrice cerca, come sempre, di fare riflettere i suoi ospiti in modo da fargli prendere la scelta più giusta. Per questa ragione, quindi, propone a Luigi di riflettere qualche minuto lontano dallo studio, per poi rientrare e comunicare la sua decisione finale.