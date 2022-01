C’è posta per te vince gli ascolti tv, ma Tali e quali si difende Ecco come sono andati gli ascolti tv del primo grande scontro televisivo del 2022: C’è posta per te 2022 contro Tali e Quali.

Il primo grande scontro televisivo del 2022 in scena ieri, 8 gennaio 2022. La prima puntata della nuova edizione di C'è posta per te contro la nuovissima edizione, la prima, di Tali e Quali su Rai1. Come prevedibile, il people show di Maria De Filippi ha stravinto ma la versione "nip" di Tale e Quale condotta da Carlo Conti non ha sfigurato, anzi. Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle principali proposte della televisione generalista italiana per la serata dell'8 gennaio 2022.

Gli ascolti tv dell'8 gennaio 2022

Sabato 8 gennaio 2022 ha vinto la prima puntata di "C'è posta per te" – qui per rileggere il live della prima puntata: 5.953.000 spettatori pari al 29.2% di share. Esordio leggermente più basso rispetto a quello del 2021 (6.2 milioni netti per 28%). Tante le storie che hanno colpito e che sono rimaste tra le più seguite e lette anche nella mattinata di oggi, come il tradimento di Giovanni ad Alessia Quarto. Su Rai1 la prima puntata di Tali e Quali, terminato con la vittoria di Igor Minerva che ha interpretato Claudio Baglioni, ha conquistato 3.901.000 spettatori pari al 18.2% di share.

Gli ascolti tv sulle altre reti

La fabbrica del mondo, in onda su Rai3, ha conquistato davanti al video 1.219.000 spettatori netti per il 5.5% di share. La serata di Rai2: FBI è stato seguito da 1.170.000 spettatori per il 4.7% di share. A seguire: FBI International ha realizzato 1.245.000 spettatori netti per il 5.1% di share. Su Italia 1, il film Zootropolis ha intrattenuto 1.120.000 spettatori netti per il 4.7% di share. Agente 007 – GoldenEye realizza 658.000 spettatori netti per il 3% di share. . Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha conquistato 471.000 spettatori con uno share del 2.2%. Su Tv8 Natale a Winters Inn ha realizzato 383.000 spettatori per l’1.6% di share. Su Nove Lady Gucci – La Storia di Patrizia Reggiani ha realizzato 348.000 spettatori netti e l’1.5% di share.