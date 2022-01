Tali e Quali 2022, Igor alias Baglioni è il vincitore della prima puntata: la classifica completa Igor Minerva ha vinto la prima puntata di Tali e Quali 2022 con l’imitazione di Claudio Baglioni. Al secondo posto Francesca Giuliani nei panni di Emma. La classifica completa della prima puntata dello show di Carlo Conti.

A cura di Giulia Turco

Igor ha vinto la prima puntata di Tali e Quali 2022 dominando la classifica dei concorrenti con la sua esibizione nei panni di Claudio Baglioni sulle note di ‘La Vita è Adesso'. Al secondo posto Francesca Giuliani ha stupito il pubblico con un'entusiasmante imitazione di Emma. Nel corso del primo appuntamento del programma di Carlo Conti in onda su Rai 1, la giuria ha premiato l'imitazione di Baglioni con un totale di 70 punti. Degne di nota anche tutte le altre esibizioni, da Vincenzo che ha imitato Checco Zalone, un passionale Fabrizio nei panni di Eros Ramazzotti, un'esplosiva Carlotta in versione Britney Spears e ancora Alessandro con Nek, Linda con Madame.

La classifica completa dopo la prima puntata

La prima puntata di Tali e Quali ha dato modo al pubblico e alla giuria di conoscere i primi concorrenti ufficiali di questa edizione. Tutte persone comuni e non personaggi del mondo dello spettacolo, come prevede infatti lo spin off della versione più classica del programma musicale di Carlo Conti. Igor è stato premiato con 70 punti, che gli ha assegnato il primo posto in classifica, ma le altre esibizioni non sono state da meno. Ecco la classifica completa della prima puntata di Tali e Quali 2022.

Igor Minerva: Claudio Baglioni 70 punti

Francesca Giuliani: Emma 53 punti

Lorenzo Amore: Mahmood 49 punti

Fabrizio Balzano: Eros Ramazzotti 49 punti

Phil, Christian, Matteo, Salverio: Kiss 48 punti

Linda De Bortoli: Madame 46 punti

Alessandro Lunardi: Nek, 44 punti

Carlotta Serra: Britney Spears, 41 punti

Vincenzo Maggipinto: Checco Zalone 33 punti

Danila Sciagura: Laura Pausini 31 punti

Francesco Troilo: Mick Mucknall 31 punti

Le esibizioni della prossima puntata

