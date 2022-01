Tali e Quali 2022, Daniele alias Zero è il vincitore della seconda puntata: la classifica completa Daniele Quartapelle nei panni di Renato Zero ha vinto la seconda puntata di Tali e Quali 2022 esibendosi ne “I migliori anni della nostra vita”.

A cura di Redazione Spettacolo

A vincere la seconda puntata di Tali e Quali, la trasmissione del sabato sera di Rai1 condotta da Carlo Conti, è stato Daniele Quartapelle che ha sorpreso tutti nei panni di Renato Zero esibendosi in un classico del cantante romano, ovvero "I migliori anni della nostra vita". Un'esibizione che ha entusiasmato i giudici che nel complesso gli hanno assegnato un totale di 75 punti, ben 20 punti in più del secondo classificato, ovvero Antonio Delle Donne che sul palco aveva portato "I tuoi particolari" di Ultimo, portando a casa 55 punti. Gli altri concorrenti erano Claudia, Lucia, Benedetta che portavano sul palco il Trio Lescano, Ivano Passariello che reinterpretava Vasco Rossi, Carmelo Lucibello imitava Giuliano Sangiorgi, Michele Roberto si è immedesimato in Mario Biondi, mentre Vittoria Iannaccone: è stata per una notte Noemi. Gli ABBA sono stati portati sul palco da Giulio, Lorenzo, Veronica, Deborah, mentre Francesca Simonetti era Orietta Berti, e Giulia Avagnina è stata Elisa.

La classifica completa dopo la prima puntata

Il podio, oltre che da Quartapelle e Delle Donne è stato completato proprio dal Trio Lescano che ha portato un mix di "Ma le gambe" e "Tuli tuli pan", mentre in quarta posizione si è piazzato Passariello con "Come nelle favole", seguito da Lucibello con "Parlami d'amore", Roberto con "This is what you are", Iannaccone con "Sono solo parole", Giulio, Lorenzo, Veronica, Deborah con "Mamma mia", Simonetti con "Fin che la barca va" e infine Avagnina con "Gli ostacoli del cuore.