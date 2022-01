Tali e Quali Show, Gianfranco Lacchi con Gianni Morandi è il vincitore: imitazioni e la classifica La puntata di sabato 22 gennaio di Tali e Quali Show vede trionfare che ha imitato. Tra le imitazioni più apprezzate quelle di Gianna Nannini e Zucchero.

La seconda puntata di "Tali e Quali Show" il programma di Carlo Conti in prima serata su Rai1 in cui persone comuni mettono alla prova il loro talento e le loro capacità nell'imitare grandi nomi della musica italiana e internazionale vede come vincitore Gianfranco Lacchi che ha imitato Gianni Morandi cantando uno dei suoi grandi successi, ovvero "La fisarmonica". Nel corso della serata non sono mancati momenti esilaranti ed emozionanti, con esibizioni che hanno colpito piacevolmente i giudici, come sempre Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice, ospite d'eccezione che cambia come ad ogni appuntamento. Tra le esibizioni più acclamate quella di Luca Sperindio che ha cantato vestendo i panni di Zucchero e anche quella di Simona Ranucci che per una sera è stata Gianna Nannini.

La classifica e le esibizioni della seconda puntata

Il secondo appuntamento con il nuovo show di Carlo Conti ha visto i concorrenti esibirsi in performance davvero sorprendenti, attraverso le quali hanno potuto dimostrare al pubblico a casa come la passione per la musica e una certa somiglianza fisica, nonché vocale, possa essere vincente nelle esibizioni, raggiungendo dei risultati a dir poco sorprendenti. Queste tutte le imitazioni della serata e le posizioni in classifica dei concorrenti:

Luca Sperindio ha interpretato Zucchero (terzo posto)

Victoria Viola è stata Arisa (quinto posto)

Simona Ranucci è stata Gianna Nannini (secondo posto)

Luca Buttiglieri è stato Mika (quarto posto)

Paolo Masi ha interpretato Jovanotti (sesto posto)

Matteo Vitolo ha interpretato Nino D'Angelo (nono posto)

Francesca Carbonelli ha interpretato Gaia (sesto)

Dario, Guido, Teodosio e Vittoriano hanno interpretato i Beatles (undicesimo posto)

Gianfranco Lacchi ha imitato Gianni Morandi (primo posto)

Mauro Antonelli ha imitato Augusto Daolio dei Nomadi (decimo posto)

Vincenzo Conte ha interpretato Freddy Mercury (sesto posto)