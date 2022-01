Tali e Quali Show non andrà in onda, al suo posto uno speciale di Porta a Porta Tali e Quali Show non andrà in onda nella prima serata di sabato 28 gennaio. Su Rai1, al suo posto, ci sarà uno speciale di Porta a Porta condotto da Bruno Vespa.

A cura di Ilaria Costabile

Cambio di programma nel palinsesto della rete ammiraglia della Rai nella prima serata di sabato 29 gennaio 2022. Al posto del consueto appuntamento con "Tali e Quali Show" il nuovo programma condotto da Carlo Conti, in seguito alla rielezione di Sergio Mattarella a Presidente della Repubblica, ci sarà uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa insieme a giornalisti ed esponenti della politica che, quindi, commenteranno l'esito delle votazioni e il conseguente secondo mandato.

Quando riprenderà Tali e Quali Show

Non ci sarà, quindi, la puntata dello show in cui Carlo Conti ha dato spazio al talento di undici protagonisti capaci di imitare voci note della musica italiana ed internazionale, il programma che riprende il format originario in cui a cimentarsi nelle sfide canore sono personaggi noti dello spettacolo, potrebbe tornare dopo Sanremo, ma al momento non si hanno certezze a riguardo. Dopo la kermesse, infatti, dovrebbe iniziare un nuovo ciclo di puntate di "Affari tuoi" condotto, d'altronde, proprio da Amadeus, non è quindi chiaro se la puntata persa in questo sabato sera di fine gennaio potrà essere recuperata in un'altra occasione o finirà nel dimenticatoio.

Lo speciale di Porta a Porta

Un'altra serata dedicata all'approfondimento politico, come quelle che si sono succedute in questa settimana in cui il Parlamento è stato chiamato a scegliere il nuovo Presidente della Repubblica in vista della scadenza del mandato di Sergio Mattarella. Nel pomeriggio del 28 gennaio, però, il nome dell'ex capo dello Stato è stato riproposto a gran voce dai parlamentari che, quindi, hanno trovato in Mattarella il supporto necessario, dopo il disaccordo delle ultime giornate in cui, tra i nomi proposti, le due fazioni al Governo non sono riuscite a trovare un accordo tale da permettere l'elezione di un candidato diverso da colui che finora ha occupato la poltrona del Quirinale.