Ascolti tv 12 febbraio: C’è Posta per Te batte ancora Tali e Quali La puntata di C’è Posta per Te di sabato 12 febbraio ha totalizzato 5.343.000 spettatori pari al 29.9% di share, confermandosi ancora una volta al primo posto rispetto a Tali e Quali Show, che si è fermato a 3.594.000 spettatori pari al 18.1% di share.

A cura di Elisabetta Murina

C'è Posta per Te domina il sabato sera

Ancora una volta, C'è Posta per Te conquista il sabato sera. Il programma di Maria De Filippi, in onda in prima serata su Canale 5, sembra imbattibile in fatto di ascolti e non c'è rivale che tenga. Nella serata di sabato 12 febbraio, infatti, lo show ha tenuto incollati al televisore 5.343.000 spettatori pari al 29,9% di share contro i 3.594.000 spettatori pari al 18.1% di share di Tali e Quali su Rai1, che è arrivato alla puntata finale. Con le sue storie e gli ospiti, tra cui Alex Belli, Luciana Litizzetto e Francesca Cipriani, il format di Canale 5 si conferma una certezza. La finale di Tali e Quali Show 2022, che ha visto trionfare Daniele Quartapelle, non ha retto il confronto.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettagli gli ascolti delle altre reti generaliste: su Rai2 FBI è stato seguito da 944.000 spettatori (4.2% di share), mentre su Italia 1 Il Cacciatore di Giganti ha conquistato 1.030.000 spettatori (4.9% di share). Per Insider – Faccia a faccia con il crimine su Rai3 il totale è di 941.000 spettatori, pari a uno share del 4.7%. Su Rete4 Agente 007 – La Morte può Attendere ha totalizzato 645.000 spettatori con il 3.3% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 460.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Sotto Assedio – White House Down ha raccolto 245.000 spettatori con l’1.2%. Su Nove Sirene: L’Assassinio di Melania Rea ha raccolto 319.000 spettatori e l’1.5% di share.