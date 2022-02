Sanremo 2022, la scaletta della quarta serata: le cover, i duetti e la conferenza stampa

La conferenza stampa di presentazione della quarta serata e commento della terza, appena lasciata alle spalle, inizia con alcune comunicazioni di tipo tecnico riguardanti alcuni casi di positività tra i giornalisti della sala stampa. Verranno poi raccolti i voti per i premi Mia Martini stampa e web, nonché quelli per il premio Lucio Dalla da radio e web. Entusiasmo per i dati di ascolto, piuttosto alti della terza serata, che ha raccolto un picco di 14 milioni di telespettatori durante l'esibizione di Irama e un picco di share del 59% durante la classifica. Il primo a prendere parola è il sindaco di Sanremo: "Vedo tanta gente entusiasta, spero che nel 2023 ci possa essere la possibilità di fare un Festival al 100% che coinvolga tutta la città perché è questo quello che vorremmo, lo auguro anche ad Amadeus se vorrà continuare".

L'analisi della serata passa poi a Stefano Coletta, direttore di Rai1, il quale riparte parlando dei dati d'ascolto:

Se volessimo fare un confronto con le scorse edizioni in cui la serata del venerdì era quella dedicata alle 25 canzoni in gara, c'è un riscontro di un incremento straordinario, è come se quest'anno in particolare, la narrazione fosse soappizzata, come se chi è entrato in questo viaggio del Festival di Sanremo lo fa in maniera permanente, il dato della prima serata viene accresciuto nella seconda e confermato anche in quello di ieri sera. Ieri sera abbiamo avuto il risultato della direzione artistica di Amadeus, il suo grande lavoro, vedere sullo stesso palco l'entusiasmo di Gianni Morandi e vedere la bellezza giovanile di artisti come Sangiovanni ed è quello che mi porterò anche nel prime time, credo che mettere insieme la storia e il nuovo, riesce a far emergere i talenti. Questo Festival ha vinto perché abbiamo lavorato con una grandissima libertà, cercando di fare il giusto e quello che può essere congruo con il mood del paese. Il monologo di Drusilla, nonostante l'ora di notte, credo abbia permeato nel cuore di tutti, anche la capacità di mettersi nel sentimento di Sanremo da parte di Cremonini. Dopo le prime tre serate, Sanremo 2022 è l'edizione più seguita dal 1997, vuol dire che c'è stata una risposta collettiva, dobbiamo riflettere sul fatto che i target prevalenti siano quelli dai 15 ai 24 anni.