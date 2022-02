Il significato di Io vorrei non vorrei ma se vuoi, Michele Bravi canta Battisti a Sanremo 2022 Michele Bravi al Festival di Sanremo 2022 interpreterà un brano di Lucio Battisti e Mogol: “Io vorrei non vorrei ma se vuoi” del 1972.

A cura di Vincenzo Nasto

Protagonista alla 72° edizione del Festival di Sanremo, nella serata delle cover, uno dei brani più importanti nella carriera di Lucio Battisti: "Io vorrei non vorrei ma se vuoi". Durante la serata, Michele Bravi si esibirà sulle note scritte da Mogol nel 1972, un brano che venne inserito nell'album "Il mio canto libero" del novembre del 1972. Un testo struggente, in cui il racconto dell'uomo, esitante, di fronte a una nuova storia d'amore si riempie di immagini e filosofia, ma anche di ricordi e nostalgia rispetto al passato e alla donna che lo ha abbandonato. Nel 1989, un'altra delle voci più importanti del panorama italiano come Mina, si è prodigata nell'interpretazione del brano, che venne pubblicata nel 1989 nel suo album "Uiallalla".

Il significato di Io vorrei non vorrei ma se vuoi

È stata negli anni uno dei brani che hanno celebrato meglio l'idillio artistico tra Lucio Battisti e Mogol: si tratta de "Io vorrei non vorrei ma se vuoi". Il singolo, scritto da nel 1972 da Lucio Battisti e Mogol, venne pubblicato nell'album "Il mio canto libero" ed è diventata negli anni una delle ballad più importanti della musica leggera italiana. Il racconto della canzone si interseca attorno al sentimento dell'amore, sempre mantenuto in allerta dalla paura per il passato, ma soprattutto per il futuro. Infatti, Battisti narra la storia di un uomo esitante di fronte a una donna, che rappresenta per lui una nuova storia d'amore. Al racconto viene aggiunto anche il tono di nostalgia e tristezza per il passato, quando Battisti racconta l'abbandono di una donna, mentre si lascia andare nel ritornello alla forza ineluttabile dei sentimenti, racchiusa nell'espressione: "Come può uno scoglio arginare il mare"

Il testo di Io vorrei non vorrei ma se vuoi

Dove vai quando poi resti sola?

Il ricordo, come sai, non consola

Quando lei se ne andò, per esempio

Trasformai la mia casa in un tempio

E da allora solo oggi non farnetico più

A guarirmi chi fu

Ho paura a dirti che sei tu

Ora noi siamo già più vicini

Io vorrei, non vorrei, ma se vuoi

Come può uno scoglio

Arginare il mare

Anche se non voglio

Torno già a volare

Le distese azzurre

E le verdi terre

Le discese ardite

E le risalite

Su nel cielo aperto

E poi giù il deserto

E poi ancora in alto

Con un grande salto

Dove vai quando poi resti sola?

Senza ali tu lo sai non si vola

Io quel dì mi trovai per esempio

Quasi sperso in quel letto così ampio

Stalattiti sul soffitto i miei giorni con lei

Io la morte abbracciai

Ho paura a dirti che per te

Mi svegliai

Oramai fra di noi solo un passo

Io vorrei, non vorrei ma se vuoi

Come può uno scoglio

Arginare il mare

Anche se non voglio

Torno già a volare

Le distese azzurre

E le verdi terre

Le discese ardite

E le risalite

Su nel cielo aperto

E poi giù il deserto

E poi ancora in alto

Con un grande salto