Il testo e significato di Miele, la canzone di Giusy Ferreri a Sanremo 2022

Dopo 11 anni dalla sua prima esibizione sul palco dell'Ariston, Giusy Ferreri si spoglia dalle vesti di hitmaker, presentando al pubblico italiano una sua diversa visione musicale con "Miele", il singolo con cui concorrerà al prossimo Festival di Sanremo. A fianco a lei, uno dei team di musica pop italiana tra i più importanti a livello nazionale, in cui troviamo alle produzioni la coppia Takagi e Ketra, mentre negli autori del testo compaiono i nomi della coppia Federica Abbate e Davide Petrella. Un singolo romantico che la cantante ha definito "retrò" e che racconta la separazione dal partner e la rincorsa tra le strade della città. A dirigere l’orchestra del Festival di Sanremo per Giusy Ferreri sarà il Maestro Enrico Melozzi.

Il testo di Miele

Tu no, tu no

Tu no non hai lasciato niente

E non riesco a capire

Se ti ricorderai

di me forse ti ho dato il peggio di me

Resto sveglia e mi chiedo perché

Piove su questa città

Dove tu mi hai voluto bene

Dove io ti ho voluto bene

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

E l'amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c'è un perché

E spero ti porti da me

No, non promettermi niente

Non cercarmi in un altro abbraccio no

Ma a volte capita

Di incontrare qualcuno in mezzo alla via

Che ti ricorda cos'è la vita

Che cos'è fino a qui senza te

È una lama che sa di miele

Cade a terra un altro bicchiere

Perché questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

E l'amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c'è un perché

E spero ti porti da me

Ahh non è miele

Sono già sicura che

Questo amore ci porta via

Ubriachi di nostalgia

Se ne va

E un motivo non c'è

Questa notte non corri da me

Ti ho lasciato nel vento una musica

Spero che ti parli di me

E l'amore non se ne va

Vola via ma poi torna da te

Come un treno preso di domenica

Certe volte non c'è un perché

E spero ti porti da me

Il significato di Miele

Giusy Ferreri torna al Festival di Sanremo con panni diversi dal solito: prima di tutto, con un team tra autori e produttori tra i più importanti del panorama italiano. Takagi e Ketra, con il lavoro autoriale di Federica Abbate e Davide Petrella, diventano l'esperimento perfetto per "Miele", un brano con tinte folk che per la prima volta non si appoggia esclusivamente sulle capacità vocali della cantante, un singolo lontano dal tormentone che ci si potrebbe aspettare. Un brano d'amore, che come ha anticipato Giusy Ferreri, sembra portarla in un nuovo universo sonoro: "È una parentesi musicale romantica dal sapore retrò. Quando lo canto mi sembra di vivere uno spostamento spazio-temporale, come un magico e dolce viaggio nell’attesa del ritorno di un amore". La distanza e la voglia di incontrarsi nuovamente tra le vie della città diventano il messaggio diretto del brano, con Ferreri che lascia una canzone nel vento, a ricordare cosa avesse unito inizialmente i due partner.