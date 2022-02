Elena D’Amario balla sul palco di Sanremo per Elisa nella quarta serata del Festival Elena d’Amario è la ballerina professionista di Amici di Maria De Filippi che accompagnerà Elisa sul palco di Sanremo nel corso della quarta serata del festival. La cantante si esibirà in una cover di What a feeling di Irene Cara ed è presumibile che Elena d’Amario danzerà a tema Flashdance.

A cura di Giulia Turco

(Elisa Toffoli ed Elena d’Amario fuori dal teatro Ariston).

Elena d’Amario sbarca sul palco di Sanremo. La ballerina, lanciata da Amici di Maria De Filippi e che ha alle spalle una carriera nel panorama internazionale come parte della prestigiosa Parsons Dance Company, è stata scelta da Elisa per danzare durante la sua esibizione sul palco nel corso della quarta serata del Festival. A dare l'annuncio è stata lei stessa con una foto insieme alla cantante scattata fuori dal teatro Ariston. “What a feeling”, scrive la ballerina sul suo profilo Instagram @elenadamario qualche giorno prima annunciando la sorpresa. “Onorata di essere al tuo fianco nella serata delle cover”.

Chi è Elena d'Amario ballerina professionista ad Amici

Elena d’Amario è una ballerina professionista originaria di Pescara. Ha 31 anni e vanta una carriera brillante nel mondo della danza e della televisione. Il suo esordio sul piccolo schermo risale alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi nel 2010, dove è stata notata e, nonostante non abbia vinto il talent, per lei si sono aperte le porte del successo internazionale. È diventata la prima ballerina della Parsons Dance Academy negli Stati Uniti, attirando le attenzioni della stampa americana. Il New York Times l’ha definita “magnetica”. In seguito è tornata ad unirsi al corpo di ballo dei professionisti di Amici.

Elena balla What a feeling a Sanremo 2022

La ballerina si esibirà per la prima volta sul palco dell’Ariston venerdì 4 febbraio. Mentre i dettagli sull’esibizione sono blindati, ci può immaginare che Elena d’Amario balli una coreografia a tema Flashdance, considerando che Elisa per la serata delle cover porterà la sua versione di What a Feeling. Il brano di Irene Cara iconico degli anni ’80 è stato la colonna sonora del famosissimo film Flashdance con Jennifer Beals. Ci aspettiamo dunque di vedere Elena scatenarsi sul palco con tanto di scalda muscoli anni '80, come già ha mostrato sui social nelle stories pubblicate sui social durante le prove.