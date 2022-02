Matteo Romano da TikTok a Sanremo 2022, chi è il giovane cantante di Virale Sarà uno dei protagonisti più giovani della 72° edizione del Festival di Sanremo il 19enne Matteo Romano con la sua “Virale”.

A cura di Vincenzo Nasto

L'aveva dichiarato in un'intervista a Fanpage.it: "Il mio sogno è Sanremo". Dopo alcuni mesi, il giovane cantante cuneese Matteo Romano ha conquistato un posto tra i 26 big della 72° edizione del Festival di Sanremo: la sua partecipazione arriva con il terzo e ultimo posto disponibile nella competizione Sanremo Giovani con il brano "Testa e croce", come scritto nella sua biografia. Primo di tre gemelli, Matteo Romano ha percorso studi classici, prima di trasferirsi a Milano per cominciare gli studi universitari, un'evoluzione personale in cui la pandemia e TikTok, unita alla sua passione per il canto e il pianoforte, hanno fatto il resto. Infatti Matteo Romano è anche uno dei creator di TikTok più seguiti in Italia, grazie alle sue cover piano e voce, ma soprattutto a brani come il suo primo inedito "Concedimi", arrivato da poche settimane alla doppia certificazione di platino. Parteciperà al prossimo Festival di Sanremo con il singolo "Virale".

Chi è Matteo Romano, a Sanremo 2022 dopo il successo di Concedimi

Solo tre anni fa, in pochi avevano potuto sentire la voce di Matteo Romano, tra i più giovani partecipanti al prossimo Festival di Sanremo 2022. Infatti, solo la pandemia ha permesso al cantante cuneese di guadare il fiume e raggiungere la sua metà nella stessa maniera sincera e genuina con cui è nato il suo esordio musicale nel novembre 2020, "Concedimi", un episodio raccontato in un'intervista a Fanpage.it. Nel giro di due anni, il brano ha compiuto un giro attorno al mondo, venendo premiato alcune settimane fa con il doppio disco di platino, festeggiato con uno scatto sui social pubblicato sul suo profilo Instagram. Nel frattempo, il cantante ha aperto durante l'estate i concerti di Emma Marrone. Un percorso differente invece segue l'uscita il successivo marzo di "Casa di specchi", che racconta una storia meno personale ma che lancia il giovane cantante nel perfezionamento delle sue abilità canore. Il singolo raccoglie un gran successo e porta il cantante a presentare a Sanremo Giovani il brano "Testa e Croce", curato anche dalle penne di Federica Abbate e Francesco “Katoo” Catitti: una storia anche precedente a "Concedimi", dove Romano racconta quanto l'amore e l'affetto allunghino troppo i tempi di un rapporto malato. Tutte le sue canzoni, oltre su Spotify e Apple Music, è possibile trovarle sul suo sito personale. Sul palco del Festival di Sanremo 2022, invece presenterà il suo inedito "Virale", curato dalla produzione pop di Dario Faini, e che racconta con un linguaggio trasversale due momenti tipici di una coppia: un litigio dopo l’amore e l’amore dopo un litigio.

La vita privata di Matteo Romano

Matteo Romano è un ragazzo timido e molto riservato. Della sua vita privata o del suo passato sentimentale non conosciamo nulla attraverso i social, su cui rende pubblici solo momenti legati alla musica o alla sua famiglia. Condivide la passione per il mondo del suono con suo padre e suo fratello.