Virale, il testo e il significato della canzone di Matteo Romano a Sanremo 2022

Ha più volte ripetuto nelle interviste rilasciate a Fanpage.it, che il suo sogno sarebbe stato quello di arrivare al Festival di Sanremo: un obiettivo dapprima lontano, ma conquistato poi con estrema rapidità, a poco meno di un anno dall'esordio discografico: Matteo Romano è riuscito a esaudire il suo sogno. Il cantante, resosi famoso anche grazie alla viralità di "Concedimi", ha conquistato il terzo posto a Sanremo Giovani, l'ultimo disponibile per una chiamata tra i Big della competizione che si terrà dal 1° al 5 febbraio. Se con "Testa e Croce" è riuscito a convincere la giuria, dovrà dimostrare con "Virale" la sua attitudine e quanto questo posto tra i 26 concorrenti sia stato meritato. Tra i più giovani è sicuramente una delle voci più adatte al palcoscenico, anche grazie alla produzione del guru del pop Dario Faini e la presenza autoriale di Alessandro La Cava.

Il testo di Virale

Scale

solo per salire se vale

cosa ridi se mi fa male

Curare ferite col sale

Pare pare

su quello che ti piace

Giuro un po' lo odio mi spiace

Pregherò di farti tornare

Ho il cuore parcheggiato su strade piene, case vuote

Basta è la tua risposta

Anche se poi tutto parla di te

Che te ne fai dei basta come risposta

E cadiamo giù

Perdo la testa

Se non saliamo più

Tu mi dici no

No no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l'amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Vale

Solo se ti va di rischiare

E no che non ti voglio cambiare

Scordiamo paure come con le chiavi e il cellulare

Basta quanto ti costa

Tanto ormai tutto qui parla di te

Che te ne fai dei basta come risposta

Se cadiamo giù

Che cosa resta

Non lo ricordi più

Tu mi dici no

No no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l'amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Oggi non mi va di uscire, come capitava anche a te

Troppi giochi di parole

Come mine pronte a esplodere dentro di me

Tu mi dici

No no no no

Di notte non ritornerò

Frasi scritte per metà, se vere non lo so

Anche tra i grattacieli volerò

E lasciati andare

Che il cuore ti cade giù

E l'amore riappare

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Va in tendenza e risale

Diventa virale

Il significato di Virale

Negli ultimi 20 mesi, il nome di Matteo Romano si è pian piano conquistato uno spazio nella scena pop indie italiana, ripercorrendo le orme della musica leggera italiana, comunque influenzata dal pop contemporaneo internazionale come i fratelli Finneas e Billie Eilish. 19 anni per il cantante cuneese che dopo il successo di "Concedimi", "Casa di Specchi" e "Testa e Croce", si presenta con una ballad pop alla 72° edizione del Festival di Sanremo, prodotta per lui da Dario Faini e Alessandro La Cava: "Virale". Un'atmosfera diversa, più leggera rispetta ai brani precedenti, in cui l'esercizio di presentazione al pubblico mainstream gli viene facilitato anche dal tema del brano, il racconto di un equilibrio emotivo mai raggiunto, in cui la connessione verbale tra "risale" e "virale", cerca di ricreare una nota funky per rendere più catchy il ritornello. Potrebbe essere il Festival della presentazione per Romano, che avrà tempo e modo di conquistare il pubblico pop italiano, anche grazie a una voce tra le più sensibili del panorama nazionale.