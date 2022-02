Matteo Romano a Fanpage.it: “Sanremo era un modo per farmi conoscere, esperienza pazzesca” Ospite della diretta Instagram di Fanpage.it, Matteo Romano racconta il suo primo Festival di Sanremo, dall’emozione che ha provato sul palco al grande supporto ricevuto.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Festival di Sanremo 2022 ha visto trionfare Mahmood e Blanco, ma è stata anche l'occasione per molti artisti di farsi conoscere al grande pubblico. Tra coloro che sono saliti per la prima volta sul palco dell'Ariston c'è anche Matteo Romano, reduce dalla partecipazione a Sanremo Giovani. Ospite della diretta Instagram di Fanpage.it, il giovane cantante, diventato popolare su TikTok, racconta l'emozione del suo Festival e i programmi per il futuro.

Matteo Romano racconta il suo Festival

Matteo Romano è stato tra i più giovani cantanti in gara in questa edizione del Festival. A differenza di artisti come Sangiovanni e Aka7even, non ha partecipato a nessun talent, ma si è fatto conoscere grazie a TikTok. L'emozione di salire sul palco dell'Ariston per la prima volta, in gara tra Big, è stata per lui indescrivibile: "È stata un'esperienza pazzesca ed essere arrivato alla fine è stato surreale. Per me Sanremo era un modo per farmi conoscere, sono contento del supporto che ho ricevuto. La sera della finale sono sceso dal palco e mi sono messo a piangere. Mi dispiace quasi che sia finito".

Nonostante fosse la sua prima volta su un palco così importante, Matteo Romano ha saputo sempre come muoversi, apparendo sicuro di sé e non bloccato dall'emozione. A Fanpage.it racconta che c'è un segreto dietro la sua padronanza dello spazio: "Mi sono preparato per l'esibizione, ho una buona memoria artistica e sono molto perfezionista. E in questo caso tutto questo ha giocato a mio favore. Avevo anche una insegnante di presenza scenica che mi ha aiutato ad avere consapevolezza del mio corpo nello spazio. È un contesto così grande e surreale che non te ne rendi conto". E sul Fantasanremo confessa: "Ha avuto una potenza pazzesca, ha permesso di avvicinare noi artisti ai fan".

Leggi anche Mahmood e Blanco sono i vincitori del Festival di Sanremo 2022 con il brano Brividi

Matteo Romano durante la terza serata del Festival di Sanremo 2022

I piani per il futuro

Finita la parentesi sanremese, iniziata a ottobre prima con le selezioni e poi la partecipazione a Sanremo Giovani, Matteo Romano racconta a Fanpage.it cosa ha in mente per il futuro: "Non vedo l'ora di fare dei live, di farmi conoscere ancora di più dal pubblico e soprattutto di pubblicare nuovi pezzi. Più in là poi ci sarà anche un album".