Perchè Francesca Michielin può dirigere l’orchestra per Emma Marrone a Sanremo 2022 Francesca Michielin sarà la direttrice d’orchestra durante le esibizioni di Emma Marrone a Sanremo 2022. Tra le due artiste c’è un profondo legame affettivo, e Francesca Michielin sta per concludere il suo percorso al conservatorio.

A cura di Vincenzo Nasto

Emma Marrone e Francesca Michielin Festival di Sanremo 2022, foto di @therealbrown Instagram

Dopo la grande esibizione dello scorso anno con Fedez, valsa il secondo posto con "Chiamami per nome", Francesca Michielin torna al Festival di Sanremo in una nuova veste. Infatti la cantante, come ha annunciato la concorrente Emma Marrone, sarà la sua direttrice d'orchestra per il brano "Ogni volta è così". Una scelta che corona i 10 anni di musica di Michielin, ma soprattutto la grande amicizia tra le due cantanti. Come ha raccontato la stessa Michielin su Instagram: "Si torna a Sanremo. Ma questa è una nuova prima volta in riviera: dirigerò l’orchestra per Emma Marrone! È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un’artista diretta e senza retropensieri. Sono onorata di confrontarmi con un’orchestra di grandi maestri e di vivere il festival da un’altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l’interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere".

Oltre alle ragioni affettive che uniscono le due cantanti, per Francesca Michielin sarà possibile dirigere l'orchestra anche grazie al percorso al Conservatorio avvenuto negli ultimi anni, come ha raccontato anche su Twitter la cantante: "Sto finendo di scrivere la tesi di laurea, sto sclerando male ma sono anche mega felice perché vedo pian piano concretizzarsi il capitolo finale di un percorso in conservatorio che è durato tanto e mi ha dato tanto. A chi si sta per laureare o a chi è entratə in sessione, daje". Nel frattempo, Emma Marrone ha condiviso sui social la felicità per avere accanto un'artista come Francesca Michielin in questo lungo percorso verso Sanremo: "Quando Francesca Michielin mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera "diversa" è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica.