Francesca Michielin dirigerà l’orchestra di Emma Marrone al Festival di Sanremo 2022 Francesca Michielin torna sul palco dell’Ariston al Festival di Sanremo 2022: la celebre cantante dirigerà Emma Marrone, tra i big in gara con Ogni volta è così.

A cura di Gaia Martino

Francesca Michielin torna a Sanremo in altre vesti. Quello dell'Ariston non è un palco affatto nuovo per la cantante di Bassano del Grappa: ci è salita per la prima volta nel 2012, duettando con Chiara Civello. È tornata nel 2016 con Nessun grado di separazione, brano che le ha permesso di raggiungere il secondo posto nella classifica finale e il passaggio agli Eurovision Song Contest, avendo gli Stadio, vincitori di quella edizione, rinunciato alla partecipazione. L'anno scorso ha preso parte alla 71esima edizione del Festival con Fedez: il loro brano, Chiamami per nome, è arrivato sul podio, classificandosi secondo. Anche quest'anno parteciperà all'evento: sarà al fianco di Emma Marrone in qualità di direttrice d'orchestra.

Francesca Michielin annuncia il ritorno a Sanremo

La celebre cantante vicentina, vincitrice di X Factor nel 2011, è felice di tornare sul palco del Festival di Sanremo in altre vesti. Dirigerà l'orchestra per Emma Marrone che, tra i Big scelti per questa edizione, presenterà il brano Ogni volta è così.

Si torna a Sanremo. Ma questa è una nuova prima volta in riviera, dirigerò l'orchestra per Emma. È qualcosa di mega emozionante perché ho seguito la carriera di Emma fin dal suo primo provino, pochi mesi prima di affrontare il mio. E la adoro per essere un'artista diretta e senza retropensieri.

Francesca Michielin, attraverso Twitter, ha comunicato la lieta notizia commentato la sua emozione:

Sono onorata di confrontarmi con un'orchestra di grandi maestri e di vivere il Festival da un'altra prospettiva, orchestrando, imparando, vivendo con i musicisti la dinamica e l'interpretazione di un pezzo che vi farà commuovere.

La reazione di Emma Marrone

Ogni volta è così è il brano che Emma Marrone canterà sul Palco dell'Ariston al Festival di Sanremo 2022. Dirigerà l'orchestra, a grande sorpresa, Francesca Michielin. Con un post su Instagram la cantante ha commentato la novità: "Quando mi ha detto che le sarebbe piaciuto dirigere l’orchestra per me a Sanremo non ho avuto nessuna esitazione, ho detto sì. Condividere quel palco con un’altra artista che si mette in gioco in maniera “diversa” è stimolante e ricalca perfettamente il mio modo di vivere l’arte a 360 gradi in tutte le sue forme. Sono felice e onorata di averla al mio fianco in questa avventura! Un modo per festeggiare i suoi 10 anni di carriera e per dimostrare ancora quanto siamo coraggiose e quanto amiamo la musica".