Emma duetta con Francesca Michielin per la serata cover a Sanremo 2022: chi dirige l’orchestra Durante la serata delle Cover, Emma e Francesca Michielin si esibiranno con “Baby One More Time” di Britney Spears: ecco chi sarà il maestro d’orchestra.

A cura di Vincenzo Nasto

Arrivati alla quarta puntata del Festival di Sanremo 2022, stasera i 25 artisti in gara si sfideranno nella serata delle Cover, dove i cantanti si esibiranno in una brano nazionale o internazionale a scelta tra gli anni '60, '70, '80, '90. Tra le coppie sotto i riflettori non possono mancare Emma Marrone e la sua direttrice d'orchestra Francesca Michielin, che stasera si spoglierà dei suoi abiti, per indossare di nuovo quelli da cantante, in un duetto dal sapore anni '90. Infatti Emma e Michielin si esibiranno sulle note di "Baby One More Time" di Britney Spears, questa volti diretti dal Maestro Carmelo Pratti. Una scelta che Emma ha subito voluto raccontare prima dell'inizio della kermesse musicale, durante le interviste: "Sia io che Francesca Michielin, che sarà la mia direttrice d’orchestra e ha subito abbracciato il progetto della cover, siamo da sempre delle ”poppettare” orgogliose e fan di Britney; in più il testo del pezzo è fortissimo".

La decisione arriva soprattutto dopo che nel 2021 il racconto sulle condizioni di salute e di tutela legale di Britney Spears avevano raggiunto le cronache mediatiche con grande rilevanza. La fine della sua conservatorship, mantenuta per oltre 14 anni dal padre Jamie Spears, è stato un tema di culto, anche per tutte le implicazioni che coinvolgevano anche gli altri componenti della famiglia, dalla madre alla sorella Jamie Lynn Spears. Proprio sul movimento #FreeBritney si è concentrata Emma Marrone nella presentazione del suo singolo per la serata delle Cover: "Della situazione che ha vissuto se ne è parlato tanto e ripeto, quando ho ascoltato l’audio del momento in cui le è stato finalmente permesso di parlare davanti al giudice, mi sono scese le lacrime. La sua situazione ha avuto un peso artistico e umano incredibile soprattutto pensando a quelle donne che hanno vissuto disagi e continuano a viverli tuttora perché vessate da padri padroni, compagni violenti, familiari senza scrupoli, amici parassiti. Era una bambina, una ragazza giovanissima quando proprio partendo da questo brano ha cambiato la storia della musica pop mondiale e il padre, la persona che dovrebbe esserti più vicina, aiutarti, consigliarti per il meglio, l’ha vessata e trattata come un oggetto".