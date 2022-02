Francesca Michielin con Emma Marrone a Sanremo 2022: “L’orchestra mi ringrazia, mi invia messaggi”

Francesca Michielin quest'anno è tornata al Festival di Sanremo in qualità di direttrice d'orchestra. Sul palco dell'Ariston dirige Emma Marrone con il brano Ogni volta è così. La scelta corona il profondo legame di amicizia che lega le due artiste ma anche i 10 anni di musica della cantante che, grazie alla preparazione offerta dagli studi al Corservatorio e non solo, sta scrivendo nuove pagine della sua carriera. All'ANSA ha commentato questo periodo d'oro raccontato del rapporto con Emma e dei messaggi ricevuti dall'orchestra di Sanremo 2022.

Tra Francesca Michielin e Emma Marrone c'è un bellissimo rapporto di amicizia e l'artista di Bassano del Grappa ne parla all'ANSA:

E' una collaborazione bellissima, molto sincera. E dal podio sento che è qualcosa che stiamo facendo tutti insieme qualcosa di speciale. Se non avessi stima e affetto per Emma sarebbe stato difficile ottenere questo risultato.

Francesa Michielin ha poi commentato le emozioni che sta vivendo al Festival a Sanremo. In qualità di direttrice d'orchestra ha raccontato che ha stretto un bel rapporto con i suoi colleghi i quali le hanno inviato diversi messaggi.

Le polemiche? Ma no, non ne ho lette tane. Io sto con i musicisti, sto nella musica, adoro vivere questa dimensione. L'orchestra mi ringrazia, mi manda messaggi: per me l'importante è che sia fatto un buon lavoro con l'orchestra"