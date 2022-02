Perché l’orchestra non vota durante la serata cover a Sanremo 2022, il nuovo regolamento Cambia il regolamento per l’edizione 2022 del Festival di Sanremo: ecco perché non vota l’orchestra durante la serata delle Cover.

A cura di Vincenzo Nasto

Nuovo Sanremo, nuove regole sul palco dell'Ariston. Il Festival 2022 ha introdotto molte novità, tra cui il meccanismo di votazione, totalmente rinnovato. Infatti, come si è notato nelle prime due serate, il voto ai concorrenti in gara è stato affidato a tre componenti: la giuria della stampa, della tv e dalle radio e Web. Un modello diverso rispetto al passato, in cui il peso percentuale è ripartito in: un terzo per la giuria della carta stampata e della tv, un terzo per la giuria web e un terzo per la giuria della radio. Al termine delle votazioni, abbiamo assistito alla classifica provvisoria degli artisti, raggruppata durante la seconda serata. Discorso diverso nella terza serata, quella di ieri, dove i 25 artisti non si sono sottratti a due giudizi: da una parte quello del pubblico attraverso il televoto, mentre la restante è stata affidata alla giuria "Demoscopica 1000".

E arriviamo invece alla quarta serata, quella delle cover, dove ogni artista in gara proporrà da solo o con un ospite, una canzone del repertorio italiano ed internazionale degli anni 60’, 70’, 80’, 90. Quest'anno scompare il voto dell'orchestra, ridistribuendo la votazione in tre parti: il 34% arriverà dal televoto, mentre la restante parte sarà suddivisa equamente tra la giuria della sala stampa, tv, radio e web e la giuria "Demoscopica 1000". La media tra le percentuali complessive di voto ottenute dagli Artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 25 canzoni in gara. Discorso diverso nella serata finale, in cui il potere sembra spostarsi maggiormente nelle mani del televoto del pubblico, e la media tra le percentuali di voto ottenute dagli artisti nella serata e quelle ottenute nelle serate precedenti. Le prime tre canzoni in classifica dovranno poi essere votate, dopo l'azzeramento dei parametri delle sere precedenti, dal pubblico con il Televoto, dalla giuria della stampa, tv, radio e web e infine dalla "Demoscopica 1000". L'artista con la percentuale di voto complessiva più alta verrà proclamato poi vincitore del Festival di Sanremo 2022.