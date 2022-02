Sanremo 2022, la scaletta della terza serata e la conferenza stampa

Continua il Festival di Sanremo 2022: questa sera, giovedì 3 febbraio 2022, è in programma la terza serata della kermesse canora, in diretta dal teatro dell'Aristo a partire dalle 20.40. Sarà possibile seguire la serata in TV su Rai 1 e in streaming su RaiPlay. Ad affiancare Amadeus ci sarà l'artista Drusilla Foer come co-conduttrice.

La scaletta della terza serata prevede l'esibizione di tutti i cantanti in gara che riproporranno al pubblico la loro canzone. Tra gli ospiti Roberto Saviano e Cesare Cremonini.

Durante le prime due serate, è stata la giuria della sala stampa ad esprimere la propria preferenza. Questa sera, invece, sarà il pubblico da casa a votare il proprio brano preferito tramite il televoto. A votare ci sarà anche la Giuria Demoscopica 1000.