Il testo e significato di Chimica, la canzone di Ditonellapiaga e Donatella Rettore a Sanremo 2022 Ad accompagnare l’esordiente Ditonellapiaga nella prima apparizione al Festival di Sanremo c’è Donatella Rettore, che canta con lei “Chimica”.

A cura di Vincenzo Nasto

Donatella Rettore e Ditonellapiaga Sanremo 2022, foto di Chiara Mirelli

Ufficialmente la coppia più strana nella prossima edizione del Festival di Sanremo, Donatella Rettore e Ditonellapiaga: loro si son dette le più "spudorate", soprattutto dopo la presentazione del brano "Chimica". L'esordiente Ditonellapiaga si affida alla leggendaria cantante veneta per il suo primo incontro con il palco dell'Ariston, mentre Rettore ravviva la sua quinta esperienza al Festival rilanciandosi in una nuova avventura. Per Donatella Rettore, che ha esordito per la prima volta nel 1974 con "Capelli sciolti", per poi ottenere il miglior piazzamento in gara 20 anni dopo con "Di notte Specialmente", il ritorno all'Ariston arriva a un anno dalla serata cover della scorsa edizione, quando con La Rappresentante di Lista, anche loro presenti al Festival, si sono lanciati nella serata cover all'insegna di "Splendido splendente".

Il testo di Chimica

Non so bene come dirlo,

come farlo

ma ne parlo seriamente

non conviene se lo fingo,

se lo canto

se lo urlo tra la gente

non mi basta avere un cuore

per provare dell'amore veramente

una questione di

e non mi servono parole per un poco di piacere è solamente

chimica chimica

chi-chi-chi-chi-chi-chi

chimica chimica

è una questione di

chimica chimica

chi-chi-chi-chi-chi-chi

chimica chimica

E non c'è dove oppure quando

solo fango ed un impianto travolgente

e non c'è anticipo o ritardo

e se rimango vengo ripetutamente

e non m'importa del pudore

delle suore me ne sbatto totalmente

e non mi fare la morale

che alla fine, se Dio vuole è solamente

una questione di

Chimica chimica

chi-chi-chi-chi-chi-chi

chimica chimica

è una questione di

chimica chimica

chi-chi-chi-chi-chi-chi

chimica chimica

è una questione di

Chimica chimica

Chi chi-chi-chi-chi-chi

chimica chimica

è una questione di

chimica chimica

Chi-chi-chi-chi-chi-chi

chimica chimica

è una questione di

E non c'è iodio oppure zinco

solo marmo bianco e muscoli bollenti

e non c'è podio che non vinco

è solo cardio

e conta spingere sui tempi

e non mi serve una Ferrari

se non vali come fante a fari spenti

ma no non contano gli affari

siamo chiari e se compari i coefficienti

è una questione di

Trovare quello giusto

quello che guardi e per un po'

solo un po'

solo un po'

il mondo fuori è un ricordo alla fine

se ho gli occhi nei tuoi occhi

e le tue labbra sulle mie labbra

la mano sulla coscia incalza

e credimi ti dico sì

è solo una questione di

Chimica chimica

chi-chi-chi-chi-chi-chi

chimica chimica

è una questione di

chimica chimica

chi-chi-chi-chi-chi-chi

chimica chimica

è una questione di

Chimica chimica

chi-chi-chi-chi-chi-chi

chimica chimica

è una questione di

chimica chimica

chi-chi-chi-chi-chi-chi

chimica chimica

è una questione di

chimica chimica

è una questione di

chimica chimica

è una questione di

chimica chimica

chi-chi-chi-chi-chi-chi

chimica chimica

è una questione di

Il significato di Chimica

Margherita Carducci, vero nome della giovanissima Ditonellapiaga, e Donatella Rettore saranno protagoniste sul palco dell'Ariston nei prossimi giorni con il brano "Chimica". Il singolo inedito presentato a Sanremo, riesce a racchiudere le anime delle due cantanti, un'atmosfera elettrodance con cassa dritta che lancia in uno nuovo spazio musicale le due cantanti. Come annunciato nella conferenza stampa di presentazione, le due cantanti sono intenzionate a lottare fino alla fine al grido di "Saremo le più spudorate del Festival". Come hanno raccontato, il brano è nato la scorsa estate quando Ditonellapiaga ha invitato Rettore a seguirla sui passi di questo brano irriverente e trasgressivo, in cui la componente fisica e chimica nel rapporto tra due persone viene raccontato con ironia: "non conviene se lo fingo, se lo canto, se lo urlo tra la gente. Non mi basta avere un cuore per provare dell'amore veramente".