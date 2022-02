Donatella Rettore a Sanremo 2022: “Amadeus mi ha chiesto di partecipare” Donatella Rettore, dopo la serata cover della scorsa edizione, torna protagonista al Festival di Sanremo con il singolo “Chimica” con Ditonellapiaga.

A cura di Vincenzo Nasto

Foto di: Chiara Mirelli

Non le era bastata la partecipazione allo scorso Festival di Sanremo, quando nella serata delle cover con La rappresentante di lista, si era esibita sulle note del suo più grande successo: "Splendido Splendente". Donatella Rettore torna di nuovo da protagonista al prossimo Festival di Sanremo e lo fa con la giovanissima cantautrice Ditonellapiaga. Le due concorrenti saranno in gara con il brano "Chimica", ma è inevitabile dire che molta della fortuna del brano sarà parallelo all'esibizione della cantante nativa di Castelfranco Veneto. La cantante potrebbe cantare sull'incredibile successo degli anni '80, che l'ha fatta diventare un'icona rock della musica italiana, con brani come "Kobra" e "Lamette".

Le canzoni di Donatella Rettore, un'icona degli anni '80

Nata a Castelfranco Veneto l’8 luglio 1955, Donatella Rettore ha 66 anni, e a soli 10 incomincia la sua carriera musicale, quando comincia a esibirsi nelle parrocchie venete, cantando le canzoni di Caterina Caselli. A 19 anni, nel 1974, partecipa al Festival di Sanremo con il brano "Capelli sciolti", che le vale il successo nazionale e non solo: infatti, il brano comincia a circolare all'estero. Il 1981 è l'anno dell'esplosione, con "Splendido Splendente", "Kobra", "Lamette" e "Donatella" domina il mercato: il terzo disco della cantante, che la rende l'icona rock femminile della musica italiana ha anche un episodio unico. Infatti è presente nel progetto il singolo "Remember", composto esclusivamente per lei da Elton John. La cantante negli ultimi anni è diventata anche la protagonista del talent musicale "Ora o mai più". Ha anche un profilo su Instagram, dove negli ultimi giorni ha pubblicato la foto ufficiale con Ditonellapiaga, che dà il via alla kermesse sanremese.

Donatella Rettore al Festival con Ditonellapiaga con Chimica

Come annunciata in un'intervista del settimanale Sorrisi, Donatella Rettore ha avuto bisogno di una spinta particolare per accettare la sua candidatura ai big della 72° edizione del Festival di Sanremo. Questa spinta è arrivata dal presentatore e organizzatore della kermesse Amadeus: "Perché con molto garbo me lo ha chiesto Amadeus. Quest’estate c’è stato il boom dei Måneskin, di Colapesce e Dimartino, e di Orietta Berti con Fedez e Achille Lauro che lui aveva ‘reclutato' la scorsa edizione. Magari il palco del Teatro Ariston mi porterà fortuna: che il 2022 sia l’anno di Rettore?". Donatella Rettore sarà protagonista del prossimo Festival di Sanremo con il brano "Chimica", in collaborazione con la giovanissima cantante romana Margherita Carducci, nome d'arte di Ditonellapiaga, che ha raccontato così il brano: "È un pezzo che vive molto della sua epoca e del suo stile. Ha note più sensuali e dense. Il pezzo è così divertente che superata l’ansia dovrò però solo pensare a divertirmi».