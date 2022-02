Roberto Saviano racconta Rita Atria, il monologo sulla strage di Capaci a Sanremo 2022

In occasione dell'anniversario della strage di Capaci, Amadeus ha chiamato sul palco dell'Ariston Roberto Saviano. Lo scrittore partenopeo è uno dei super ospiti della terza serata del Festival di Sanremo 2022 e, senza guadagnare cachet, ha ricordato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino raccontando inoltre la storia di una giovane testimone della giustizia, Rita Atria, suicida a 17 anni.

Con un lungo monologo Roberto Saviano ha ricordato sul palco dell'Ariston nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2022 Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia nel 1992. "La loro storia è parte della nostra memoria collettiva. Per tutti noi sono simboli di coraggio" ha cominciato.

Dopo una morte di mafia, il giorno dopo c'era solo silenzio. La mafia credeva che sarebbe successo anche con Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Oggi vengono celebrati come eroi ma non era così quando erano in vita. Venivano accusati di essere in cerca di spettacolo. Non erano visti come degli eroi. Di Falcone si arrivò a dire che la borsa con 58 candelotti di esplosivo rinvenuta nei pressi di casa sua se l'era messa da solo. Si preferiva affossarli attaccandone l'immagine.