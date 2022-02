Roberto Saviano a Sanremo 2022: lo scrittore non prenderà alcun cachet dal Festival Roberto Saviano sarà ospite al festival di Sanremo 2022. Lo scrittore parlerà di Capaci e arriva al Festival a titolo gratuito.

A cura di Francesco Raiola

Roberto Saviano (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images)

Durante la conferenza stampa della prima giornata del Festival di Sanremo 2022, Amadeus ha annunciato tra i nuovi ospiti anche lo scrittore Roberto Saviano, che sarà tra i protagonisti della serata del giovedì con un monologo su Capaci a 30 anni dalla strage che uccise il giudice Falcone. Con lo scrittore di Gomorra, quindi, Amadeus ritaglia uno spazio politico e sociale affidandolo a quello che è uno degli scrittori italiani più famosi al mondo. La presenza dello scrittore sarà a titolo assolutamente gratuito come è stato confermato anche alla fine della conferenza stampa.

Roberto Saviano a Sanremo senza cachet

Visto che uno degli argomenti più caldi che gravita attorno al Festival è spesso quello dei cachet, indipendentemente dal discorso complesso sugli introiti pubblicitari, e visto che Saviano è uno scrittore famoso e impegnato, qualcuno aveva cominciato a chiedersi quale sarebbe stato il suo cachet, che sarà zero. La conferma arriva anche durante la conferenza stampa. Insomma, lo scrittore sarà a Sanremo a titolo completamente gratuito a ricordare quella che è una delle stragi che ha segnato la Storia del Paese, con l'uccisione del giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

Per Saviano un monologo sulla strage di Capaci

Non si sa ancora bene in che modo Saviano ricorderà questo momento tragico, di certo, come ha detto Amadeus, lo scrittore leggerà un monologo. "Come sapete ricorrono i trent'anni dalla strage di Capaci. Ci sarà un momento molto importante nella serata di giovedì con Roberto Saviano, per ricordare la strage di Capaci – ha detto lo stesso Amadeus durante la conferenza stampa -. È un monologo molto toccante e molto bello, come solo Roberto sa fare". Giovedì è la terza serata del Festival, quella in cui si esibiranno tutti e 25 i Big in gara.