Il testo e significato di Tantissimo, la canzone de Le Vibrazioni a Sanremo 2022 Alla quarta partecipazione come gruppo al Festival di Sanremo 2022, Le Vibrazioni si presentano con il brano “Tantissimo”.

A cura di Vincenzo Nasto

Le Vibrazioni Sanremo 2022, foto di Chiara Mirelli

Arriva la quota rock al Festival di Sanremo 2022, con le Vibrazioni che parteciperanno con la canzone tantissimo. La partecipazione della band capitanata da Francesco Sarcina è stata svelata durante la finale di Sanremo Giovani 2021, confermando per la quarta volta la presenza della band milanese. Dobbiamo tornare al 2005 per risalire alla prima esperienza sul palco dell'Ariston da parte della band, che inserito nella categoria gruppi, conquistò l'ottava posizione con il brano "Ovunque andrò". Poi una pausa di 13 anni, che li vede tornare sul palco nel 2018, quando con "Così sbagliato" cercarono di impressionare il pubblico, che li piazzò all'11° posto. Risultato migliore invece nel 2020, quando il gruppo si presentò sul palco dell'Ariston con il brano "Dov'è" che ambì al podio, per poi fermarsi alla quarta posizione finale.

Il testo di Tantissimo

C'era l'aria che ci univa in mille persone

c'era un tempo per dare e avere

c'é ancora la mia vita piena di tante cose

ho imparato a stare bene nel mezzo sempre

oggi penso a tutte le occasioni sprecate

alle giornate in strada tra tanta gente

è a quella polvere che ho tolto piano dal mio cuore

per salvare quello che comunemente

chiamiamo amore, per quante volte

facciamo finta di non ricordarci il nome

che sotto voce si sente eccome

ma di profilo c'è il tuo seno che mi vuole

e anche se non lo dico

mi fa male tantissimo

male male tantissimo

c'era una casa, un divano e vuoti da colmare

ed un bel fiore nero è il mio presente

quanta fatica facciamo a dimenticare

certi ricordi ci rimangono addosso sempre

come per dire "guarda cosa ti è successo mentre

salvavi quello che comunemente"

chiamiamo amore, per quante volte

facciamo finta di non ricordarci il nome

che sotto voce si sente eccome

ma di profilo c'è il tuo seno che mi vuole

e anche se non lo dico

mi fa male tantissimo

c'eri tu

dietro quel sogno mai pronunciato

dietro gli applausi sordi

sopra un palco vuoto

l'amore sotto pelle è

un'arma nella mano

e può fare male male tantissimo

ma quale amore, per troppe volte

facciamo finta di non ricordarci il nome

che sulla pelle poi si confonde

quando le labbra vogliono poggiarsi altrove

è anche solo a pensarci mi fa male tantissimo

te lo confesso

fa male tantissimo

Il significato di Tantissimo

C'è la storia di un uomo che non è riuscito a convivere con le proprie sofferenze e con i propri eccessi, che vive in uno spazio indeterminato tra il palco e il divano di casa. "Tantissimo" de Le Vibrazioni è il nuovo tentativo della band milanese di migliorare il quarto posto di due edizioni fa, quando con "Dov'è" erano riusciti a conquistare il quarto posto in classifica. L'Ariston è diventato un porto sicuro a cui attraccare per Le Vibrazioni, arrivati alla quarta partecipazione: il brano rappresenta un excursus storico, ma soprattutto una lettera d'amore a sé stessi, alle proprie ferite. Come ha raccontato il frontman della band Francesco Sarcina: "Ho imparato a stare bene nel mezzo sempre dopo una vita di eccessi e di sofferenze, sono rimasto comunque me stesso anche se non mi sono voluto bene. In questa canzone parlo di me, dell’amore per me stesso e della centratura su se stessi. Ho avuto così tanto tempo per analizzarmi e guardarmi dentro non potendo fare ciò che mi ha sempre tenuto in vita: suonare".