Ogni volta è così, il testo e il significato della canzone di Emma a Sanremo 2022 Dopo la vittoria del Festival 10 anni fa, Emma Marrone si ripresenta alla kermesse con Francesca Michielin all’orchestra in “Ogni volta è così”.

A cura di Vincenzo Nasto

Emma Marrone Sanremo 2022, Foto di Bianca Burgo

Cantante, attrice, attivista: Emma Marrone arriverà sul palco della 72° edizione del Festival di Sanremo con la canzone "Ogni volta è così" con una consapevolezza diversa rispetto al passato. Sicuramente la sua partecipazione sarà tra le più osservate della nuova edizione della kermesse nazionale, anche per la presenza come direttrice d'orchestra della collega e amica Francesca Michielin, che dopo 10 anni di carriera e un secondo posto l'anno scorso dietro i Maneskin, si regala la presenza con una veste diversa. Il brano vede la produzione musicale del guru pop della musica italiana Dario Faini, accompagnato nella scrittura del testo dalla stessa cantante, ma soprattutto dall'autore Davide Petrella. "Ogni volta è così" risulta anche una delle interpretazioni più lunghe della prossima edizione del Festival di Sanremo, una canzone da non perdere.

Il testo di Ogni volta è così

Lo vedi come sei

Arrenditi

Stanotte

Che non ci metteremo a tremare come foglie

Siamo stati mai liberi

A volte

Sel tu che mi hai insegnato a giocare

A chi è più forte

E ogni volta è così

Ogni volta è normale

Non c'è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

Siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre

siamo come angeli

E ti ripetevo sempre

Per favore abbracciami

Io per appartenere alle tue mani

Non c'ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi

che eri pazzo di me

E mi guardavi con quegli

occhi grandi

E mi dicevi sempre

Come sei bella

Nessuna

Mai nessuna

Più di te

Come dimenticare

Io non ti ho chiesto niente mai

Una rosa da ricamare

Sopra i ricordi

e che ne sai

Che sono stanca di sentirmi sospesa e fragile

Ma con te ogni volta è così

ogni volta è normale

Non c'è niente da dire

Niente da fare

Ogni volta è così

siamo sante o puttane

E non vuoi restare qui

E neanche scappare

Mamma mi diceva sempre

siamo come angeli

E ti ripetevo sempre

Per favore abbracciami

Io per appartenere alle tue mani

Non c'ho messo niente

E ti credevo quando

mi giuravi che eri pazzo di me

E mi guardavi con

quegli occhi grandi

E mi dicevi sempre

Come sei bella

Nessuna

Mai nessuna

Più di te

Non so perché

Ma ogni è volta così

Ogni cosa è al suo posto

Non mi piovere addosso

Persi per strada a un incrocio

Per un momento

Metti che il cielo

poi fosse il pavimento

Per me ogni volta è così facile

Te lo ricordi che

Io per appartenere alle tue mani

Non c'ho messo niente

E ti credevo quando mi giuravi

che eri pazzo di me

E mi quardavi con

quegli occhi grandi

E mi dicevi sempre

Come sei bella

Nessuna

Mai nessuna

Mai nessuna

più di te

Il significato di Ogni volta è così

Dopo la vittoria 10 anni fa con "Non è l'inferno", Emma Marrone arriva al suo terzo Festival di Sanremo con il brano "Ogni volta è così". La cantante salentina, che lo scorso anno si era esibita come ospite sul palco dell'Ariston, in compagnia di Alessandra Amoroso, per interpretare "Pezzi di cuore", questa volta sarà accompagnata da Francesca Michielin, che dirigerà l'orchestra durante la sua esibizione. Il brano, prodotto dal guru del pop italiano Dario Faini come Dorado Inc., e dalla penna d'autore di Davide Petrella, è una delle canzoni più lunghe e intime del festival, un pezzo che potrebbe rientrare nel repertorio della cantante. Un racconto d'amore che rende omaggio anche alle donne della musica italiana del passato, come la madrina artistica Loredana Berté, con cui ha cantato "Che sogno incredibile". Uno dei momenti salienti del brano è il verso: "Non c'è niente da dire, niente da fare. Ogni volta è così, siamo sante o puttane e non vuoi restare qui, e neanche scappare".