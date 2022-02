Ascolti ancora alti per Sanremo 2022, oltre 9 milioni per la terza serata Dopo i numeri record delle prime due serate, ecco gli ascolti della terza serata del Festival di Sanremo 2022.

A cura di Andrea Parrella

Anche la terza serata del Festival di Sanremo 2022 è andata e l'appuntamento del giovedì, che ha visto esibirsi tutti e 25 gli artisti in gara, si mette in scia ai successi a dir poco strepitosi delle prime due serate, con cui Amadeus ha infranto ogni record, costringendoci a tornare al 2002 per ripescare numeri simili a quelli realizzati dalla seconda serata.

Il confronto con il 2020 e il 2021

La terza serata del Festival di Sanremo 2022 ha raccolto 9.360.000 con il 54.1%. Nel dettaglio, Sanremo Start dalle 20.53 alle 21.25 visto da 12.198.000 con il 44,85%, la prima parte dalle 21.30 alle 23.42 è stata vista 12.849.000 con il 53,2%, mentre la seconda 23.46 alle 00.46 ha ottenuto 5.455.000 con il 56,8%. Dati nemmeno lontanamente paragonabili ai 7.653.000 spettatori, 44,3% di share del 2021, edizione inaccostabile a qualsiasi altra annata date le circostanze dello scorso anno. Numeri che invece sono più affini a quelli registrati nella terza serata della prima edizione di Sanremo targata Amadeus, quella del 2020, quando gli spettatori medi erano stati 9.8 milioni, lo share al 54,5%, numeri già alti che trovavano un precedente solo nell'edizione del 1997 targata Mike Bongiorno.

Cosa è successo nella terza serata di Sanremo

Oltre alle 25 canzoni, diversi fattori hanno contribuito a rendere speciale la terza serata di Sanremo 2022. In primis la presenza sul palco di Drusilla Foer, co-conduttrice per una sera che ha generato grande interesse di pubblico nei suoi confronti. Da ricordare anche la presenza di Cesare Cremonini, per la prima volta sul palco dell'Ariston in qualità di ospite dopo oltre 20 anni di carriera. Da non dimenticare anche l'intervento di Roberto Saviano, che ha portato sul palco di Sanremo un monologo ispirato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, di cui quest'anno ricorre il ventennale della morte. Infine la classifica generale, che ha visto Mahmood e Blanco ritornare in testa grazie al voto del pubblico da casa con il televoto e della giuria demoscopica. Seconda Elisa, terzo a sorpresa Gianni Morandi.