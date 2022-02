Il testo e il significato di Domenica, la canzone di Achille Lauro a Sanremo 2022 La nuova canzone di Achille Lauro è “Domenica”, il testo e il significato del brano in gara a Sanremo 2022.

A cura di Vincenzo Nasto

Alla terza esperienza da cantante al Festival di Sanremo, Achille Lauro si presenta con il brano "Domenica". Il titolo, svelato durante la finale di Sanremo Giovani 2021 andata in onda lo scorso 15 dicembre su Rai 1, vedrà il cantante romano accompagnato da uno dei cori gospel più famosi al mondo: l'Harlem Gospel Choir. La figura di Lauro, dal 2019 in poi, si è legata indissolubilmente al palco dell'Ariston, tra critiche e applausi da parte del pubblico: solo l'anno scorso il cantante, non in gara tra i Big di Sanremo, cercò di rappresentare cinque generi musicali, associando a ogni serata una rappresentazione artistica, tra il glam rock, il rock and roll, il pop, il punk rock e la musica classica. Quest'anno, con un testo scritto insieme al cantautore napoletano Davide Petrella e Simon Pietro Manzari, Achille Lauro cercherà di sorprendere il pubblico con la presenza di un coro gospel e con la direzione d'orchestra di Gregorio Calculli.

Il testo di Domenica

È come i cani che si annusano, oh no

Oppure i gatti che girano al porto

Negli occhi è rock n' roll

Sembra ti tocchino

Oh my God

Città peccaminose

Donne pericolose

L'amore è un overdose

150 dosi

Oh si, sì

Fanculo è Rollin' Stone,

Ah ah ah

È zucchero e lampone

Mi ingoia come un boa

Lei dice "come osi"

Poi mi spoglia

È come un ladro

No

Le tratto bene se no si innamorano ah, ah

Più tardi in camera

Si poi ti chiamerò

È come fosse Domenica

Baby, è ancora presto, presto

È come fosse domenica

Si domani poi vedrò

Come no

È come fosse Domenica

Domenica

È come fosse domenica

Domenica

Oh no, no

E se li fisso non rispondono

Esco dal bagno con 3 figli e moglie

E mamma guarda come dondolo

Ho un brutto voto dopo il compito

La sposo? la sposo, come no

Le voglio bene ma mi dò per morto

Ah ah ah

Sta vita è un roller coaster,

Romanzo rosa, no piuttosto un porno

Oh

È come fosse Domenica,

baby è ancora presto, presto

E come fosse Domenica

Si, domani poi vedrò

Come no

È come fosse Domenica

Domenica

È come fosse Domenica

Domenica

Oh no no

Il significato di Domenica

Non sembra essersi allontanato dalla figura di Achille Lauro che abbiamo potuto osservare sul palco degli scorsi Festival di Sanremo: "Domenica" rappresenta ancora tutte le emozioni più estreme, raccontate dal cantante con frasi secche, una tecnica che proviene dalle sue origini urban. La droga, il sesso e il rock si ritrovano tutti in una salsa lauriana, con il cantante che rappresenta la domenica come il giorno della perdizione, in cui sfugge il controllo ed esplode la libertà. Una vita breve e fugace, rappresentata anche come un rollercoaster, anche emotivo, in cui viene rovesciato l'importanza sociale di un sacramento come il matrimonio, quando Lauro canta: "E mamma guarda come dondolo, ho un brutto voto dopo il compito. La sposo? La sposo, come no, le voglio bene ma mi do per morto". Il brano sarà presente nella nuova deluxe prossimamente in uscita: "Lauro – Achille Idol Superstar", composta da sette tracce tra cui "Domenica" e che riprenderà il discorso mai terminato del disco "Lauro".