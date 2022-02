Il testo e significato di “O forse sei tu”, la canzone di Elisa a Sanremo 2022 Dopo la vittoria all’esordio nel 2001 con “Luce (Tramonti a Nord Est)”, Elisa si ripresenta da concorrente del Festival di Sanremo con “O forse sei tu”.

L'annuncio nello stesso giorno in cui ha scoperto ufficialmente di essere sul palco del Festival di Sanremo: la positività al Covid di Elisa Toffoli non spaventa la cantante, che nei primi cinque giorni di febbraio sarà comunque protagonista all'Ariston con "O forse sei tu". Bisogna tornare indietro di 21 anni per rivederla, per la prima volta, protagonista al Festival di Sanremo, quando con la canzone "Luce (Tramonti a Nord Est)", conquistò la 51° edizione della kermesse. Il brano, scritto in collaborazione con Zucchero, il primo in italiano dopo due album in lingue inglese, vinse anche il Premio della Critica Mia Martini, il Premio Volare per la miglior interpretazione, il Premio Radio/Tv private e il Premio Autori. Da lì in poi sempre da ospite, nel 2007 con la premiazione per il disco di diamante, nel 2010 con un medley e con un omaggio a Sergio Endrigo e nel 2019 con il grande duetto con il presentatore Claudio Baglioni sulle note di "Anche Fragile".

Il testo di O forse sei tu

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

o forse è solamente il cielo

Quando si colora un po' di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l'ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po' ridere

E io sarò

Quell'istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

sarà che tra tutto il casino sembra primavera

Sarà che la vertigine non mi fa più paura

E guardo giù

O forse sei tu

O forse sei tu

E chiedimi tu come stai

Se ancora lo non l'ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

una scusa per farti sorridere

Si che sarò

Quell'istante che ti porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Mille volte

Ti ho cercato

Ti ho pensato

Un po' più forte

Nella notte

Ancora

Mille volte

Quella musica risuona in ogni parte

Nella notte

Forse sei tu

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farmi un po' ridere

Forse sei tu

Quell'istante che mi porterà

Una piccola felicità

Quella stupida voglia di vivere

Sempre

Sempre

Sempre

Quella stupida voglia di vivere

Il significato di O forse sei tu

In compagnia di Davide Petrella, braccio autoriale per "O forse sei tu", Elisa Toffoli potrebbe bissare il successo del 2001, quando da esordiente al Festival di Sanremo, con una canzone scritta da Zucchero, si classificò al primo posto con il brano "Luce (Tramonti a Nord Est)". La cantante si presenta alla 72° edizione del Festival con una ballad pop, in cui il crescendo degli archi e della sua voce, proiettano la musica verso l'alto, l'irraggiungibile. Elisa Toffoli si pone tra la lista degli artisti proiettati alla vittoria della kermesse con un brano che inneggia alla ricerca di sé e delle persone cha abbiamo attorno. La complicità anche nell'assenza di parole, una luce che accompagna tutti i suoi viaggi, un pensiero sempre più forte nella notte, che come per la musica, la cantante non riesce proprio a starne senza. Una voglia di ritrovarsi a cui la cantante si arrende, tra la musica e "quell'istante che mi porterà una piccola felicità, quella stupida voglia di vivere".