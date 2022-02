Dove è stato girato il video di O Forse Sei Tu, la canzone di Elisa al Festival di Sanremo 2022 Il video di Elisa per la canzone O Forse Sei Tu cantata al Festival di Sanremo 2022 è un omaggio ideale al video di Luce (tramonti a nord est) con cui vince Sanremo 2001. Chissà che non porti fortuna.

Un tetto di foglie, alti fusti di pini, tronchi spezzati che formano sedute e un pavimento di terreno. Sono queste le prime immagini che si vedono nel nuovo video di Elisa della canzone O Forse Sei Tu presentata al Festival di Sanremo 2022. La location ricorda la foresta del video "Luce (tramonti a nord est)" con cui la cantante vince il Festival di Sanremo 2001. Nell'ultimo video però Elisa è da sola (senza Giorgio Pasotti co-protagonista nel video Luce) tra gli alberi della pineta di Cecina, in Toscana.

È proprio il sindaco di Cecina, Samuele Lippi, a dare la notizia, dopo aver tenuto a lungo il segreto, che l'ultimo video di Elisa per la canzone di Sanremo 2022, è stato girato nella bella pineta della cittadina toscana: "Fino ad ora non ho potuto svelarvi niente perché dovevamo, per motivi di riservatezza, mantenere il segreto. Oggi finalmente posso confessarvi che la famosissima artista Elisa ha scelto Cecina e la nostra bellissima Pineta come location per il videoclip della canzone “O forse sei tu” che ha presentato ieri sera nella seconda serata del Festival di Sanremo. Come Sindaco e cittadino Cecinese sono profondamente orgoglioso che la bellezza del nostro territorio sia arrivata all’attenzione di questa grandissima cantante e che sia stata veicolata anche a livello internazionale valorizzando ancora di più il nostro patrimonio paesaggistico".

La pineta di Cecina è un luogo molto caro non solo ai residenti della cittadina toscana ma anche a molti toscani e turisti che scelgono Cecina per le loro vacanze estive. Gli alti pini e il tetto di foglie della bellissima pineta costituiscono il riparo perfetto dalla calura estiva e dalla folla di bagnanti della Marina di Cecina. La penombra e la luce rarefatta sotto il tetto di foglie creano un'atmosfera magica che ha conquistato anche Elisa per il suo video.

L'omaggio a Luce (tramonti a nord est)

La scelta della pineta di Cecina come omaggio al video di "Luce (tramonti a nord est)" è stata voluta da Elisa, come ha dichiarato il regista del video Giulio Rosati. Nel video di "O Forse Sei Tu", la cantante del festival di Sanremo interagisce proprio con la luce del luogo suggestivo creando immagini magnifiche.