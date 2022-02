Il testo e significato di Duecentomila ore, la canzone di Ana Mena a Sanremo 2022 Dopo la presenza da ospite nel 2020 con Riki, Ana Mena esordisce da Big al Festival di Sanremo 2022 con il brano “Duecentomila ore”.

A cura di Vincenzo Nasto

Ana Mena Sanremo 2022, foto di Comunicato Stampa

Un assaggio del Festival ce lo aveva dato negli scorsi mesi, quando Ana Mena, una delle interpreti musicali spagnoli più famose in Italia, aveva registrato il singolo "Musica Ligera", una versione spagnola di "Musica leggerissima" del duo Colapesce Dimartino, in gara a Sanremo 2021. Invece la sorpresa, lo scorso 15 dicembre, quando durante la finale di Sanremo Giovani, Amadeus ha annunciato il suo nome tra i partecipanti in gara al Festival. La cantante, tra le più amate in Italia grazie ai successi estivi con Fred De Palma come "D’estate non vale" e "Una volta ancora", ma soprattutto con Rocco Hunt con "A un passo dalla luna" e "Un bacio all’improvviso", parteciperà al Festival con un brano latino dal titolo "Duecentomila ore". Non la sua prima apparizione al Festival, quando nel 2020 aveva partecipato come ospite della serata cover con Riki, interpretando insieme a lui "L'edera", canzone di Nilla Pizzi a Sanremo 1958.

Il testo di Duecentomila ore

sola io ti aspetterò

A cena da sola

in mezzo al fumo di mille parole

Di canzoni che non hanno età

È un'altra sera

Che se n'è andata

È questa attesa

Che è disperata

È l'aria fredda

sulla pelle il tuo sapore

Non si muove

Siamo bravi a continuare

A farci male

lo che non cercavo

un ragazzo di strada

Poi mi hai distratta

Vendendomi un'altra bugia

Di una giornata

Così di fretta

Dimenticata

Quando la notte arriva

M'ama non m'ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un'ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

M ama non m'ama un fiore

America Latina

Un Cuba libre amore

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un'ora prima

E dopo lasciarsi andar

Quando la notte arriva

Duecentomila ore

Amarsi un'ora prima

E dopo lasciarsi andar

Il significato di Duecentomila ore

Come nella tradizione dei tormentoni latini che hanno invaso le scorse estati, le coste italiane, Ana Mena ripropone un'altra hit da spiaggia con il singolo inedito che presenterà a Sanremo "Duecentomila ore". La cantante spagnola, dopo aver da poco pubblicato la versione latina di "Musica Leggerissima" del duo Colapesce Dimartino, si lancia in una canzone dance latin, accompagnata dalla fisarmonica, un connubio che potrebbe declinare il pezzo anche su piattaforme diverse dal palco di Sanremo (TikTok?). La narrazione sembra dirigersi in una direzione solita, con la cantante che fotografa l'attesa dell'incontro a cena con il proprio partner, luogo in cui interviene come parte del racconto, il tira e molla emotivo. I riferimenti visivi si ripetono, come l'accostamento tra l'alcol e la notte che si traduce in "M'ama non m'ama un fiore, America Latina, un Cuba libre amore. Quando la notte arriva, duecentomila ore"