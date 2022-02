“La canzone di Ana Mena è uguale ad Amandoti di Gianna Nannini”: la polemica social a Sanremo 2022 Ana Mena esordisce al Festival di Sanremo con “Duecentomila ore”, canzone in cui tanti vedono una somiglianza forte con “Amandoti” canzone portata al successo da Giovanna Nannini.

A cura di Redazione Spettacolo

Ana Mena (ph Attilio Cusani)

Ana Mena fa il suo esordio al Festival di Sanremo con "Duecentomila ore", una canzone uptempo scritta da Rocco Hunt, che lancia la cantante nel panorama italiana come protagonista e non solo come feat. La cantante spagnola si esibisce durante la prima serata ma l'esibizione raccoglie consensi non unanimi, soprattutto per una somiglianza del brano con "Amandoti", canzone scritta da Giovanni Lindo Ferretti e portata al successo da Gianna Nannini. Una canzone che ha fatto la Storia della musica italiana e che è molto amata.

Sono tantissime le persone che hanno visto una somiglianza tra i due brani, soprattutto per quanto riguarda certe note, più che la parte testuale che pure ha qualche lontano rimando ("Amarsi un’ora prima e dopo lasciarsi andar" canta Ana Mena in questo pezzo). In molti sui social hanno trovato una somiglianza tra le canzoni, un'ispirazione, forse, da una delle canzoni italiane più amate. "Ecco Ana Mena ha cantato la versione remix di Amandoti" si legge scorrendo il flusso di Twitter, ma anche "Solo a me la canzone di Ana Mena ricorda ‘vagamente' Amandoti di Gianna Nannini? Chiedo", "Ana Mena ha detto: ‘Amandoti' dei CCCP col retrogusto del Mojito servito in balera" o ancora "Ana Mena è un mix tra ‘Matrimone napulitane' e ‘Amandoti'" e "Ma la canzone di Ana Mena non è uguale a Amandoti di Gianna Nannini? Soprattutto sul finale!!".

Insomma, nessun plagio, sia chiaro, ma senza dubbio la somiglianza, l'ispirazione, paiono esserci, chissà che non sia un omaggio alla canzone di Nannini, soprattutto da parte di un'artista che in questi mesi sta studiando molto la musica italiana, le canzoni che ne hanno scritto la storia, partendo anche da quelle più recenti come "Musica leggerissima" di Colapesce Dimartino, protagonista a Sanremo nel 2021, nella sua versione "Música ligéra".