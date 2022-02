Chi è Yuman, il cantante in gara a Sanremo 2022 e vincitore nella categoria Giovani Yuman sarà uno dei 26 partecipanti al Festival di Sanremo 2022 con “Ora e qui”, dopo aver vinto Sanremo Giovani con “Mille notti”

A cura di Vincenzo Nasto

Foto di Claudia Pajewski

Lo scorso 15 dicembre, annunciato dal conduttore del Festival di Sanremo 2022 Amadeus, il 26enne cantante romano Yuman è stato uno dei tre vincitori di Sanremo Giovani con il brano "Mille notti". Un grande risultato che proietta il giovane cantante tra i partecipanti Big della 72° edizione del Festival di Sanremo, a cui partecipa con il brano "Ora e qui". Come si legge nella sua scheda personale Yuman, nome d'arte di Yuri Santos Tavares Carloia, di origini capoverdiane, è nato a Roma nel 1995, e intraprende la sua carriera musicale già minorenne, quando decide di scriversi le sue canzoni, per poi intraprendere nel 2015 un viaggio a Londra e Berlino. Nel 2017 firma il suo primo contratto discografico per Universal, un punto di partenza che lo ha portato cinque anni dopo sul palco del festival nazionale più importante. Andiamo a rivivere le tappe della sua carriera musicale.

Chi è Yuman, il vero nome del cantante in gara a Sanremo

Yuman è un cantante originario di Capo Verde che nasce nel 1995 a Roma, dove il padre ha un'officina che si trova nella zona Battistini della città. Il suo vero nome è Yuri Santos Tavares Carloia, ma il cantante per la sua vita professionale decide di unire il suo primo nome, Yuri, con la parola "Human", "umano" in italiano. Già da adolescente, la musica diventa una stella polare da seguire e non ancora maggiorenne, incomincia a scrivere i suoi primi brani. Poi il 2015, quando appena ventenne, si trasferisce all'estero vivendo tra Londra e Berlino, due universi urbani che influenzano la sua arte. Un anno che gli cambia la vita e gli dà la possibilità di tornare a Roma, dove entra in contatto con la Leave Music e con il produttore Francesco Cataldo: il passo è breve e nel 2017 Yuman firma per l'etichetta Universal. Incominciano le collaborazioni internazionali, tra cui "Twelve" nel 2018, un brano che diventa virale su Spotify, diventando uno dei seri candidati alla cima della Viral Italy 50. Nel 2019 pubblica anche il suo primo progetto ufficiale: il titolo è "Naked Thoughts". Lavori che è possibile ritrovare sul sito personale, mentre @yumanmusic è il suo nickname su Instagram.

Yuman al Festival di Sanremo dopo aver vinto nella categoria Giovani

Una partecipazione straripante, quella a Sanremo Giovani per Yuman. Il cantante romano, presentatosi alla manifestazione con il brano "Mille Notti", è arrivato primo, seguito poi da Tananai e Matteo Romano. Il brano che lo ha portato alla vittoria, ma soprattutto alla partecipazione al Festival di Sanremo 2022 tra i big, racconta un rapporto padre-figlio. Un amore difficile, senza dialogo, in cui è abbastanza difficile riuscire a trovare un punto di incontro tra i due protagonisti. Contrapposto al sentimento di distanza, c'è quello della crescita, che inevitabilmente porta i due protagonisti ad assomigliarsi sempre di più. Il prossimo febbraio salirà sul palco del Festival con il singolo "Ora e qui".