Il testo e significato di Apri tutte le porte, la canzone di Gianni Morandi a Sanremo 2022 Ecco Il testo e il significato di "Apri tutte le porte". Gianni Morandi partecipa a Sanremo 2022 con una canzone prodotta da Mousse T e scritta per lui da Jovanotti.

A cura di Vincenzo Nasto

Gianni Morandi Sanremo 2022, foto di Angelo Trani

Un recordman che non accetta di restare in ombra, uno dei migliori interpreti della musica italiana che ha deciso di concorrere, ancora una volta, al Festival di Sanremo. Stiamo parlando di Gianni Morandi, protagonista alla 72° edizione della kermesse con "Apri tutte le porte", un brano prodotto da Mousse T e scritto per lui da Jovanotti. Il connubio tra i due artisti, che in passato ha portato alla pubblicazione de "L'allegria" è forse la trama centrale per raccontare la rinnovata presenza dell'artista emiliano al Festival. Un brano che fa avanti e indietro nella discografia del cantante bolognese, tra il passato della musica leggera e un pop contemporaneo scritto su misura per lui da Jovanotti. Ha rischiato pochi giorni fa l'eliminazione dal Festival per aver mostrato pochi secondi del brano per sbaglio, un errore perdonato da Amadeus, che lo pone per l'ennesima volta alle prese con quel palco che ha calcato già sei volte in passato.

Il testo di Apri tutte le porte

A forza di credere che il male passerà

sto passando io e lui resta

mi devo trascinare presto fuori di qua

dal miei pensieri pigri nella testa

fare qualcosa

oppormi all'inerzia e alla sua forza

che rammollisce il corpo mio da dentro

mantenendo rigida la scorza

e ogni giorno mi sveglio e provo a dire

questo è un giorno nuovo

e se funziona o no non lo so forse si

vai cosi vai cosi vai cosi vai così

stai andando forte

apri tutte le porte

gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

stai andando forte

apri tutte le porte

brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

l'abitudine è una brutta bestia

un parassita che lentamente infesta

tutto quanto fino a prendere il potere

e non riesci più a reagire

e ogni giorno mi sveglio e provo a dire

questo è un giorno nuovo lo esplorerò

partendo da ora

da qui

vai cosi vai cosi vai cosi vai cosi

stai andando forte

apri tutte le porte

gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

stai andando forte

apri tutte le porte

Brucia tutte le scorte

Fai entrare il sole

e quando il sole non c'è

lo cerco dentro di me

se tu mi guardi una volta

mi basta per ore

e quando il sole va via

se tu mi fai una magia

sento tornare l'amore

l'amore l'amore

stai andando forte

apri tutte le porte

gioca tutte le carte

Fai entrare il sole

stai andando forte

apri tutte le porte

brucia tutte le scorte

Fai entrare Il sole

il sole il sole il sole

Il significato di Apri tutte le porte

Sentire Gianni Morandi parlare di Sanremo, la sua settima esibizione sul palco del Festival, è un salto eccitante nel passato, con lo stesso entusiasmo di una volta. La sua partecipazione alla kermesse musicale con il brano "Apri tutte le porte" è l'ennesimo regalo del cantante bolognese alla musica italiana. Questa volta coadiuvato da Jovanotti, che dopo "L'allegria" rinnova la collaborazione con Morandi in "Apri tutte le porte", l'artista emiliano sembra di fronte all'ennesima sfida, dopo il pericolo eliminazione scampato dopo la decisione di Amadeus di non squalificarlo per la pubblicazione di un pezzo del suo inedito. "Apri tutte le porte", come ha raccontato Morandi in un'intervista a Fanpage.it "è una canzone di speranza, con un arrangiamento formidabile di Mousse T, ha una bella carica, spero possa divertire anche il pubblico. Vado lì con entusiasmo, cercherò di trasmettere qualcosa". La speranza dopo il buio, o dopo l'incidente alla mano per Morandi, che apre le porte di casa sua e della sua anima per far entrare finalmente il sole: un'immagine ormai dimenticata negli ultimi 20 mesi.