Perché nella serata cover di Sanremo 2022 ci sono anche canzoni straniere Il Festival di Sanremo 2022 sarà ricordato anche per l’introduzione dell’opzione “brano straniero” degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90 nella serata cover.

A cura di Vincenzo Nasto

Elisa, Emma e Noemi Festival di Sanremo 2022

La 72° edizione del Festival di Sanremo sarà ricordata, oltre che per le prestazioni canore, anche per il cambio di regolamento che ha introdotto nuove regole nella competizione. Uno dei cambiamenti che influenzerà maggiormente la kermesse avverrà sicuramente nella serata cover, dove i cantanti in gara, accompagnati dagli artisti con i quali duetteranno, avranno di fronte un repertorio molto più ampio rispetto al passato. Infatti i concorrenti potranno esibirsi il prossimo 4 febbraio anche con una canzone del repertorio straniero, e più di un artista ha scelto questa opzione: basta osservare Elisa con la sua "What a feeling" di Irene Cara, ma anche Emma e Francesca Michielin che si esibiranno sulle note di "Baby one more time" di Britney Spears. Oltre alla nazionalità del brano, una nuova opzione nel regolamento recita che le canzoni devono appartenere esplicitamente a un range temporale: infatti saranno accettati brani solo degli anni ’60, ’70, ’80 e ’90.

Chi canta le cover straniere durante la serata dei duetti

Ecco la lista delle cover e dei duetti stranieri in onda il prossimo 4 febbraio:

Elisa: "What a feeling" di Irene Cara Emma e Francesca Michielin: "Baby one more time" di Britney Spears LRDL con Cosmo, Margherita Vicario e Ginevra: "Be my baby" dei The Ronettes Noemi: "You Make me feel like a Natural woman" di Aretha Franklin Le Vibrazioni con Sophie and the Giants e Peppe Vessicchio: "Live and Let Die" di Paul McCartney Yuman con Rita Marcotulli: "My Way" di Frank Sinatra Matteo Romano con Malika Ayane: "Your Song" di Elton John

Le cover scelte dai cantanti per la serata dei duetti a Sanremo 2022

Ecco la lista delle cover e dei duetti a Sanremo 2022 nella quarta serata: