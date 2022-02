Perchè Amadeus ha scelto Maria Chiara Giannetta a Sanremo: “Galeotto fu I Soliti ignoti” Maria Chiara Giannetta è la quarta co-conduttrice del Festival di Sanremo. L’attrice, interprete della fiction di successo Blanca, è stata scelta da Amadeus in questa nuova veste quando ha partecipato ad una puntata de I Soliti ignoti.

A cura di Ilaria Costabile

Tra le co-conduttrici della 72esima edizione del Festival di Sanremo c'è anche l'attrice Maria Chiara Giannetta, protagonista con Amadeus della quarta serata della kermesse, dedicata alle cover in cui i cantanti in gara dovranno esibirsi. Nessuna delle donne scelte dal conduttore, come da lui stesso dichiarato, aveva avuto in passato rapporti lavorativi con lui e, infatti, la scelta sull'attrice e interprete di Blanca è avvenuta durante la sua partecipazione a i Soliti Ignoti.

Chi è Maria Chiara Giannetta

Classe 1993, Maria Chiara Giannetta è una talentuosa attrice italiana che si è fatta conoscere dal pubblico interpretando il Commissario Olivieri nella fiction di Rai 1 "Don Matteo", arrivando poi al successo con la sua ultima interpretazione, ovvero quella di "Blanca" fiction con Giuseppe Zeno trasmessa lo scorso novembre. Nata a Foggia sin da piccola ha manifestato la sua passione per la recitazione e, infatti, dopo gli studi si è trasferita a Roma per studiare recitazione, iniziando con piccolo ruoli a teatro e approdando poi sul piccolo schermo.

Maria Chiara Giannetta nella fiction Blanca

Maria Chiara Giannetta ospite ai Soliti Ignoti

Il momento in cui Amadeus avrebbe deciso di chiamare Maria Chiara Giannetta come sua co-conduttrice sarebbe stato proprio durante la promozione della fiction Blanca, avvenuta durante una puntata de I Soliti Ignoti. Il conduttore nel corso della conferenza stampa di presentazione della quarta serata del Festival, in presenza dell'attrice, ha dichiarato:

Leggi anche Le foto di Maria Chiara Giannetta

Io mi lascio guidare dalla sensazioni, quando è venuta ai Soliti Ignoti mi è piaciuta la sua bravura, il suo sorriso, il fatto che piaccia molto alla gente, è proprio l'attrice della porta accanto, che per me è un complimento, un'amica a cui dici mamma mia quanto è brava.

Le dichiarazioni a Sanremo 2022

Nella stessa occasione, infatti, l'attrice pugliese ha sottolineato la grande emozione nel ritrovarsi sul palcoscenico più importante delle televisione italiana e ha aggiunto: "Amadeus vedrà quello che ha visto quella sera ai Soliti Ignoti, cercherò di essere me stessa, simpatica e di trasmettere tanta energia, anche perché questo è il festival della musica italiana. Poi ho scoperto di essere la più piccola tra le donne scelte e quindi, proprio come i piccoli, voglio divertirmi". Sebbene non ne abbia parlato in conferenza, l'attrice ha fatto trapelare qualche piccola informazione circa la sua performance all'Ariston, dove è possibile che sia un riferimento a Blanca e anche alla disabilità.