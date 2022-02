Maria Chiara Giannetta come conduttrice di Sanremo la sceglieremmo ancora a occhi chiusi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C'è vita sul palco di Sanremo. L'Ariston è questa fossa dei leoni che spaventa tante donne dello spettacolo, ma a volte regala scoperte, anime e temperamenti che non avremmo immaginato. È il caso di Maria Chiara Giannetta, giovane attrice protagonista della fiction Rai Blanca, che questo inverno ha fatto il pieno di ascolti. Dietro un enorme successo televisivo si nascondeva un talento non solo della recitazione ed è quello di una 30enne foggiana con gli occhi color smeraldo.

Ha dominato la scena, affiancando Amadeus senza risultare un personaggio laterale. Fresca, spontanea, con la giusta dose di emozione ha valorizzato l'esperienza sanremese con la sua storia e quella dei suoi "guardiani", le persone non vedenti che ha voluto con lei sul palco per dimostrare che è bello andare oltre ciò che si vede.

Ha scherzato con le sue origini, si è presa gioco di "Coso", come l'ha battezzato Drusilla la sera prima, e dato prova della sua professionalità, inscenando un dialogo d'amore con Maurizio Lastrico, composto da singole frasi dei successi più grandi della musica italiana. Maria Chiara Giannetta ha cavalcato la sua esperienza e ha approfittato per farsi le ossa, tremando quanto basta di fronte una platea di quasi 12 milioni di persone.

Una puntata de I soliti ignoti fu galeotta per il suo incontro con l'intrattenimento in prima serata, uno spazio che per gli italiani è un momento di leggerezza durante la cena mentre per lei è stata l'occasione della vita. E lo si leggeva chiaramente nel suo sguardo fisso e profondo quando con il suo disincanto ha esorcizzato l'occhio di bue che pretendeva lei fosse all'altezza. Ha confessato di rincorrere spesso il suo tempo, di affannarsi per stare al passo, ma ieri sera ha camminato leggiadra, rimanendo sì in corsa pur non mandando il cuore sotto sforzo.

Maria Chiara Giannetta va promossa a pieni voti come conduttrice di Sanremo 2022. Immaginarla ancora in questa veste sarebbe una gioia dei sensi, la sceglieremmo a occhi chiusi.