Maria Chiara Giannetta e il monologo per i non vedenti, Michela sul palco: “Non perdiamoci di vista”

Maria Chiara Giannetta dedica il suo monologo di Sanremo 2022 ai non vedenti, coloro che le hanno insegnato a vivere al buio per poter interpretare il personaggio di Blanca. Una di loro, Michela, prende la parola sul palco e commuove il pubblico dell'Ariston: "Volevo ringraziare Maria Chiara per aver interpretato magistralmente il ruolo di Blanca e dire una cosa: non perdiamoci di vista".

La fiction di Rai 1 Blanca ha narrato la storia di una giovane donna divenuta non vedente da bambina. Il suo forte senso di giustizia proviene dalla perdita della sorella maggiore, che muore per mano di un fidanzato violento. Nonostante la cecità, entra in polizia e affronta con coraggio i freni imposti dalla sua disabilità, uscendo dalle quattro mura del suo ufficio per dimostrare di potersi muovere all'esterno con altrettante competenze e capacità. Ad aiutarla in queste avventure i suoi amici più fidati: il cane guida Linneo, un bulldog femmina che la protegge e la conforta nei momenti più difficili, e la sua amica estetista Stella.

Maria Chiara Giannetta nella fiction Blanca

Il monologo integrale: "È bello andare oltre ciò che si vede"