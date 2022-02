Il testo e significato di Cambiare, Aka7even e Arisa ricordano Alex Baroni a 20 anni dalla morte Dopo aver emozionato il pubblico di Sanremo durante la terza serata, Aka7even si presenta con Arisa per cantare “Cambiare” di Alex Baroni.

A cura di Vincenzo Nasto

Ha prima spaventato il Festival di Sanremo 2022 con la sua positività al Covid-19 poche settimane prima del Festival, per poi far emozionare il pubblico, facendolo anche ballare con la sua "Perfetta Così": Aka7even è sicuramente uno dei protagonisti della kermesse musicale. Il giovane cantante, ex stella del talent Amici, si esibirà nella serata delle cover, insieme ad Arisa, con un brano del cantautore italiano Alex Baroni, scomparso 20 anni fa, nel 2002. Si tratta di "Cambiare", un brano storico del Festival, che nel 1997 aprì le porte di Sanremo al giovane cantautore, protagonista nella categoria "Nuove proposte". Il brano permise a Baroni di aggiudicarsi il premio come miglior voce del Festival, rilasciato dalla giuria di qualità presieduta da Luciano Pavarotti.

Il significato di Cambiare

Dopo aver emozionato il pubblico durante la terza serata del Festival di Sanremo con "Perfetta così", la scelta per la serata delle cover di Aka7even ha sorpreso un po' tutti all'inizio. Accompagnato sul palco da Arisa, il cantante campano si esibirà con il brano "Cambiare", hit più importante nella carriera del cantautore Alex Baroni, a vent'anni dalla sua scomparsa. Il cantante di origini milanesi aveva partecipato all’edizione 1997 del Festival di Sanremo, nella categoria Nuove Proposte, grazie al brano scritto da Massimo Calabrese, Marco Rinalduzzi e Marco D’Angelo. Una canzone che riflette sulla fine di un amore e la necessità per l'artista di cambiare sé stesso per superare la delusione. Un brano che vive la fase nostalgica iniziale, in cui il cantante afferma di non voler dimenticare la persona amata, mentre con fare più ottimista, termina il brano: "Amore non mi provocare, arriverò fino alla fine di te. Amore da dimenticare per diventare libero, cambiare, cambiare".

Il testo di Cambiare

Ti nasconderai

dentro i sogni miei

ma io non dormirò

mi dovrà passare

quanti amori avrai

che cosa gli dirai

e quanto anche di me

io dovrò cambiare.

Amore non mi provocare

arriverò fino alla fine di te

amore mi dovrò passare

per restare libero

cambiare.

Ti nasconderai

dentro gli occhi miei

ma io non guarderò

io dovrò

cambiare.

Amore

che non può volare

resterai qui fino alla fine di me

amore

mi dovrò passare

per diventare libero

cambiare cambiare

combatterò con le mie notti bianche

combatterò devo ricominciare a inventare me.

Amore non mi provocare

arriverò fino alla fine di te

amore da dimenticare

per diventare libero

cambiare cambiare.

E per non cadere più

cambiare.