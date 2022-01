SIC, il documentario su Simoncelli arriva su Sky a 10 anni dalla morte e nel giorno del compleanno Il 20 gennaio, a 10 anni dalla morte di Marco Simoncelli e nel giorno del suo compleanno, Sky Documentaries trasmetterà il documentario SIC, dedicato al pilota motociclistico rimasto vittima di un incidente mortale nell’ottobre del 2011.

Il 20 gennaio, a 10 anni dalla morte di Marco Simoncelli e nel giorno del suo compleanno, Sky Documentaries trasmetterà in prima visione il documentario SIC, dedicato al pilota motociclistico rimasto vittima di un incidente mortale nell'ottobre del 2011.

La storia di Sic, il documentario su Marco Simoncelli

Il documentario, diretto da Alice Filippi e prodotto da Sky Original, ripercorre la storia di Marco Simoncelli, dagli esordi al drammatico incidente in cui ha perso la vita il 23 ottobre del 2011. A 10 anni dalla morte e nel giorno del suo compleanno, Sky ha scelto di trasmettere il film sul suo canale Sky Documentaries, per ricordare un giovane campione che è stato un punto di riferimento per gli appassionati di quel mondo e non solo.

Romagnolo, più precisamente originario di Coriano, Marco Simoncelli è cresciuto con un sogno: diventare anche lui un campione del mondo come l'amico e idolo Valentino Rossi. E così è stato. Sorridente, con la battuta sempre pronta, tanto talento e determinazione, è riuscito a lasciare un segno a livello europeo e internazionale. Ha vinto il titolo di campione del mondo Classe 250cc nella stagione del 2008, iniziando da outsider e conquistandosi con grinta quel primo posto. Nel 2010 è passato alla classe MotoGP, insieme al compagno di squadra Marco Melandri.

Il drammatico incidente durante il Gran Premio della Malesia

Marco Simoncelli perse la vita il 23 ottobre del 2011 mentre stava gareggiando sul circuito di Sepang, durante il Gran Premio della Malesia. Alla curva 11, cercando di tenere la sua moto Honda in pista, si scontra con le moto di Edwards e Valentino Rossi e muore quasi sul colpo.

Il ricordo di amici e parenti

Il documentario raccoglie anche le testimonianze di parenti, amici e colleghi che hanno accompagnato Marco Simoncelli passo dopo passo verso il suo sogno. Primo fra tutti il padre, Paolo Simoncelli, che fin da quando era bambino l'ha messo in sella a una moto e lo ha sempre supportato. Insieme a lui anche la storica fidanzata Kate Fretti e Valentino Rossi, suo idolo e amico.