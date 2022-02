Mara Venier lontana da Nicola Carraro nel giorno del suo 80esimo compleanno: “Covid maledetto” A causa dei disagi dovuti alla pandemia, Mara Venier non è riuscita a raggiungere Nicola Carraro in occasione del suo 80esimo compleanno. Sui social, la conduttrice di Domenica In ha espresso il suo dispiacere e gli ha rivolto auguri carichi di amore.

A cura di Daniela Seclì

Nicola Carraro oggi, martedì 1 febbraio, compie 80 anni. Un giorno speciale per lui, che tuttavia non potrà condividere con l'amatissima moglie. Mara Venier, però, è riuscita a fargli sentire la sua presenza e sui social, ha pubblicato un tenerissimo messaggio per lui. Allegata alla dedica, la foto di un compleanno passato, che li ritrae felici mentre festeggiano insieme.

Mara Venier celebra gli 80 anni di Nicola Carraro

Mara Venier, sul suo profilo Instagram, ha rivolto un'intensa dedica al marito Nicola Carraro, che oggi compie 80 anni. La conduttrice di Domenica In ha espresso il suo dispiacere per non essere riuscita a raggiungere il suo Nicola. A causa della pandemia, ha trovato arduo organizzare la partenza. Attualmente l'uomo si trova a Santo Domingo. Mara Venier gli ha assicurato che non appena sarà possibile, faranno una grande festa finalmente insieme.

La dedica della conduttrice al marito Nicola Carraro

Mara Venier ha celebrato l'ottantesimo compleanno di Nicola Carraro con una dedica sui social. Ecco le intense parole che ha rivolto all'uomo della sua vita:

"Amore mio grande, dopo 21 anni è la prima volta che non siamo assieme il giorno del tuo compleanno…ho cercato di raggiungerti a Santo Domingo anche solo per un giorno, ma tutto è complicato con questo Covid maledetto. Sono con te amore e quando tornerai faremo una bellissima festa!!! Auguri amore mio, sei l’ottantenne più figo del mondo. Ti amo. Buon compleanno".

Tra la valanga di commenti, anche quello dell'amica Rita Dalla Chiesa, che l'ha rassicurata, dicendosi certa che Nicola Carraro la capirà e per lui sarà come averla accanto nonostante tutto: "La grande bellezza di Nicola è che capisce e che continua ad esserti vicino anche dall’altra parte dell’oceano. Le candeline le spegnerete lo stesso in due".