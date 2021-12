In arrivo un documentario sulla vita di Raffaella Carrà Fremantle ha acquisito i diritti internazionali per produrre un documentario su Raffaella Carrà, raccontando la carriera dell’iconica protagonista della tv italiana e non solo.

A cura di Ilaria Costabile

Raffaella Carrà è stata un'icona dello spettacolo italiano e non solo, il suo nome ha fatto il giro del mondo e lei stessa ha incontrato grandissimi artisti nel corso della sua carriera. Dopo la sua scomparsa, avvenuta lo scorso luglio, in vari modi e in più occasioni si è pensato di omaggiarla, ed è così che la casa di produzione Fremantle si assicura i diritti esclusivi internazionali per la produzione di un documentario sull'attrice, cantante e presentatrice italiana, simbolo di indipendenza e libertà al femminile.

Raffaella Carrà iconica in tv e nella vita

La carriera di Raffaella Carrà ha attraversato decenni di successi, partendo dal mondo del cinema, dove è comparsa per la prima volta nel 1965 firmando un contratto con la 20th Century Fox. Appare, infatti, nel film "Il colonnello Von Ryan" con Frank Sinatra, Edward Mulhare e Trevor Howard. Ma è la televisione che la lancia verso il successo. Con Canzonissima, il varietà che per prima condusse accanto a Corrado, Raffaella Carrà diventa una vera e propria star e la sua popolarità tocca anche l'Europa, in particolar modo la Spagna, ma anche in America Latina. Il suo è stato un personaggio iconico per la capacità di opporsi, diventando un simbolo di rottura, a partire dall'ombelico scoperto in televisione, fino al Tuca Tuca, divenuto un balletto al limite provocatorio per il contesto socio-culturale dell'epoca. Anche per questo suo essere irriverente e senza timori, la prima vera showgirl della televisione è riuscita a guadagnarsi l'apprezzamento del pubblico, affiancando alla sua capacità di intrattenimento anche la sua determinazione nel percorso di affermazione per i diritti delle donne, tanto in Italia, quanto in Spagna. Questa sua forza nell'accettare e condividere le esigenze altrui ha fatto in modo che lei diventasse un punto di riferimento per la comunità LGBTQ+, tanto da essere premiata al World Pride di Madrid nel 2017.

I documentari di Fremantle

Il documentario di Fremantle racconterà la scalata verso il successo di Raffaella Carrà. Questo progetto è stato voluto da Andrea Scrosati (Group COO, CEO Continental Europe) e nasce da un'idea di Alessandro De Rita (Head of Italian Documentaries). Non è la prima occasione in cui la nota casa di produzione si impegna per portare alla luce determinate storie, anche di respiro internazionale, ricordiamo infatti la serie documentaristica Planet Sex condotta e ideata da Cara Delevingne. E infine, la docuserie “Sky Original” Kingdom of Dreams, reportage sul mondo della moda dai primi anni '90 agli anni 2010, realizzata dallo stesso team creativo del pluripremiato film documentario McQueen.