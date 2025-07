Esce un documentario su Aldo, Giovanni e Giacomo, si chiama “Attitudini: nessuna”

video suggerito

Il 10 ottobre 2025 segnerà una data storica per i fan del trio comico più amato d'Italia. Aldo Giovanni e Giacomo tornano al cinema con "Attitudini: nessuna", un documentario che promette di svelare i segreti di una carriera lunga oltre trent'anni, fatta di successi straordinari e qualche scivolone che ha saputo trasformarsi in lezione di vita. Sarà un viaggio nella storia del trio che ha conquistato l'Italia.

Il momento significativo per il trio

Il documentario arriva in un momento particolarmente significativo per Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti. Dopo aver attraversato momenti di difficoltà – come il flop di "Fuga da Reuma Park" del 2016 che li aveva spinti a prendersi una pausa di riflessione – il trio ha saputo rinascere con "Odio l'estate" nel 2020, ritrovando la sintonia con il pubblico e la critica. Il titolo scelto per il documentario, "Attitudini: nessuna", riflette perfettamente la grande autoironia che ha sempre contraddistinto il trio. Una provocazione che nasconde decenni di professionalità, creatività e capacità di reinventarsi costantemente.

Tre percorsi individuali che si intrecciano

La storia del trio è anche una storia di percorsi individuali, che non sapremo se saranno oggetto del documentario, ma che attualmente caratterizzano ciascuno dei tre protagonisti. Giacomo Poretti ha conquistato il mondo dei podcast, Aldo Baglio si è cimentato dietro la macchina da presa come regista, mentre Giovanni Storti ha trovato sui social media una nuova dimensione per il suo impegno ambientalista e sociale. Questi progetti paralleli, lungi dal rappresentare una divisione, sembrano aver arricchito il bagaglio artistico del trio, come dimostrato dal successo dei loro ultimi lavori cinematografici.

"Attitudini: nessuna" si preannuncia come un'occasione unica per scoprire il lato più intimo e autentico di tre artisti che hanno saputo conquistare generazioni diverse di spettatori, mantenendo sempre viva quella capacità di far ridere riflettendo sulla quotidianità e sui piccoli drammi della vita moderna. L'appuntamento è fissato per il 10 ottobre 2025 al cinema.