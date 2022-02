Il testo e significato de Il cielo in una stanza, Mahmood e Blanco omaggiano Gino Paoli a Sanremo Dopo aver emozionato il palco di Sanremo 2022 con “Brividi”, Mahmood e Blanco si lanciano nella serata delle Cover con “Il cielo in una stanza” di Gino Paoli.

A cura di Vincenzo Nasto

Tra i favoriti alla vittoria del Festival di Sanremo 2022, dopo aver impressionato con "Brividi", Mahmood e Blanco si esibiranno nella serata con un brano composto da Gino Paoli nel 1960 e interpretato per la prima volta da Mina nel 45 giri "Il cielo in una stanza/La notte e nell'omonimo album": si tratta de "Il cielo in una stanza". Il brano, scritto a 25 anni da Paoli, ancora non iscritto alla Siae, fu proposto per la prima volta a Mina da Mogol: dopo un'iniziale diffidenza, la cantante si aggiudicò il primo posto nelle vendite con il brano, mantenendolo per 14 settimane e vendendo oltre due milioni di copie in quell'anno. Un brano entrato a far parte della cultura pop italiana, e in cui Gino Paoli descrive l'incontro con una prostituta avvenuto in un bordello di Genova.

Il significato de Il cielo in una stanza

Uno dei più grandi successi di Gino Paoli, scritta a soli 25 anni: stiamo parlando de "Il cielo in una stanza", protagonista stasera sul palco di Sanremo grazie all'interpretazione di Mahmood e Blanco. Il brano, pubblicato nel 1960, prima con l'interpretazione di Mina, poi con quella di Gino Paoli successivamente, è una delle canzoni più importanti della musica leggera italiana. Le sue strofe descrivono l'incontro di Gino Paoli con una prostituta: a far da sfondo un bordello di Genova, riconoscibile nel brano dal "soffitto viola". La musica diventa parte del racconto dell'incontro, con la stanza che si apre grazie alla forza di questo amore, in cui è solo il mondo a far da tetto alla coppia, come canta Paoli: "Quando sei qui vicino a me questo soffitto viola, no, non esiste più. Io vedo il cielo sopra noi".

Il testo de Il cielo in una stanza

Quando sei qui con me

questa stanza non ha più pareti

ma alberi, alberi infiniti.

Leggi anche La classifica di Sanremo 2022 dopo la prima serata: Mahmood e Blanco sul podio

Quando sei qui vicino a me

questo soffitto viola

no, non esiste più…Io vedo il cielo sopra noi

che restiamo qui, abbandonati

come se, se non ci fosse più

niente, più niente al mondo.

Suona un’armonica:

mi sembra un organo

che vibra per te e per me

su nell’immensità del cielo

Suona un’armonica:

mi sembra un organo

che vibra per te e per me

su nell’immensità del cielo

Per te… e per me

nel cielo.