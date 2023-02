Il testo e il significato di “Lasciami”, la canzone dei Modà a Sanremo 2023 I Modà concorrono a Sanremo 2023 con la canzone “Lasciami”. Ecco il testo e il significato della canzone.

Il festival di Sanremo 2023 è pronto a riaccogliere i Modà, che mancano all'Ariston da dieci anni. L'ultima partecipazione della band al festival risale al 2013 quando gareggiarono con la canzone "Se si potesse non morire" e arrivarono terzi. Era la loro seconda volta tra i big di Sanremo. L'esordio alla kermesse invece risale al 2011 quando portarono sul palco uno dei loro più grandi successi intitolato "Arriverà" in duetto con Emma, classificatosi secondo. Prima ancora avevano partecipato a Sanremo Giovani nel 2005, senza riuscire però ad arrivare in finale. Oggi tornano al festival della canzone italiana e gareggiano a Sanremo 2023 con il brano "Lasciami" scritto da Kekko Silvestre e Enrico Palmosi. Ecco il testo e il significato della canzone.

Il testo di "Lasciami"

Lasciami… ma regalami un giorno…

Lasciami… quando poi farà buio e vai via di nascosto…

Lasciami… solo un po’ di profumo e un bicchiere con dentro un ricordo, mettici un bacio e veleno

con ghiaccio…

Lasciami… ma fallo in silenzio… lasciami… ma ti prego fai in modo che non me ne accorga…

Ma che giorno è? E’ il primo giorno senza te… Ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di

me…

Ma che giorno è? E’ il primo giorno senza te… Ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore

di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Lasciami… ma regalami un sogno… lasciami… con la nostra canzone e un bicchiere con dentro un

tramonto, mettici un bacio e veleno con ghiaccio…

Lasciami… ma non farmi capire… lasciami… col pudore di chi vuole piangere ore…

Ma che giorno è? E’ il primo giorno senza te… Ho bevuto il veleno e ho capito la parte peggiore di

me…

Ma che giorno è? E’ il primo giorno senza te… Ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore

di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò.

Ma che giorno è? E’ il primo giorno senza te… Ho bevuto il tuo bacio e ho sentito la parte migliore

di te…

Quella che mi mancherà… quella che non scorderò mai.

Il significato di "Lasciami"

Lasciami è stata scritta da Kekko Silvestre dei Modà insieme con Enrico Palmosi con l'intento di raccontare la depressione, cercando di condividerla con chi può comprenderla e arrivare a chi non l'ha mai vissuta. Nel testo l'autore ha cercato di far emergere ‘quello che ha passato e sta passando', perché la depressione è un male che non va via, nemmeno quando sembra che tutto cominci ad andare meglio. "Credo – ha spiegato Kekko Silvestre – che la depressione viva dentro ognuno di noi e non so quanto si possa superare definitivamente. Di sicuro ho capito che bisogna essere forti cercando di cambiare i punti vista. Ho paura? Si. Ma ho imparato che oltre le paure ci sono le cose più belle".